Vox presiona a Juanma Moreno con las políticas agrarias en plena negociación de la investidura: "Las medidas de otras partes de España son necesarias en Andalucía"

Aunque Vox se esmera en repetir que para ellos lo importante son las medidas, de su discurso se extrae su voluntad de centrar la negociación en la Consejería de Agricultura. En Extremadura, Aragón y Castilla y León, las necesidades de negociar para alcanzar un gobierno han llevado a los de Santiago Abascal a dirigir el sector primario. Vox no quiere ser menos en Andalucía y aprieta para conseguirlo.

El portavoz de la formación en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, ha tenido este viernes un encuentro con trabajadores del sector primario en Córdoba y, en declaraciones a la prensa, ha denunciado la situación que atraviesa. Las negociaciones entre PP y Vox se están desarrollando con el máximo secretismo posible. Sin embargo, en los últimos días, desde Vox han dejado entrever su voluntad de liderar el sector primario.

"Vox, durante la campaña y los días de precampaña, fue el único partido que habló de campo, habló de sector primario", ha asegurado Gavira, que ha insistido en que "nadie más que Vox habló de agricultura, de ganadería y de pesca". Además, el líder de Vox en la comunidad autónoma ha querido marcar su estrategia en las conversaciones y defender que "el sector primario no necesita discurso de despacho".

El sector rechaza a Vox

Cabe recordar que las organizaciones agrícolas ya rechazaron de forma indirecta la llegada de los de Santiago Abascal a la Consejería, algo que el PP tiene claro. Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reclamaron "la continuidad de los equipos de decisión y gestión" y aplaudieron la labor de los equipos de trabajo. Además, subrayaron la importancia de las negociaciones con Europa.

Desde la formación han rechazado en múltiples ocasiones este extremo. De hecho, Gavira ha señalado que "quienes trabajan el campo y el mar" les han trasladado sus reclamaciones, como que "no necesita burocracia" o que "necesitan libertad para poder producir más", medidas que ellos han incluido en otros territorios. "Siempre que nos reunimos con ellos nos hablan de que cada vez están peor", ha indicado.

"El mensaje que le vamos a dar es el mensaje de sentido común", ha explicado Gavira, que ha insistido que "esas medidas que hay en otras partes de nuestra nación son necesarias en Andalucía". "Lo que nos demandan son ayuda y medidas que le favorezca, que les faciliten el trabajo", ha subrayado. Todo para sentenciar que los problemas por los que atraviesa el sector primario "no están mejor que antes".

Exigencias en otras comunidades autónomas

Gavira ha señalado la "buena disposición" que se produce en las conversaciones con los populares para puntualizar que están siguiendo "el mismo protocolo, el mismo modo de proceder en todas las regiones donde Vox ha comparecido en estas últimas elecciones autonómicas". Así, ha insistido de nuevo en la importancia de "priorizar las medidas" y una vez esto esté cerrado, se decida "quién las ejecuta".

Aunque Vox dice priorizar las medidas, en otras comunidades se han hecho con carteras. En Aragón Vox se ha hecho con las consejerías de Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Alimentación. En Extremadura los de Abascal dirigen las de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y en Castilla y León Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En Andalucía el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, se esmera en repetir que la situación es distinta a la de otras comunidades autónomas. Los populares se han quedado a solo dos diputados de obtener la mayoría absoluta y en la calle San Fernando defienden que tienen una "mayoría solvente". Es por ello que Moreno, insiste en que su voluntad es gobernar en solitario. Una incógnita que ambos partidos esperan despejar pronto.