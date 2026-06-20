Andalucía roza los 42 grados antes de la ola de calor: estos son los municipios más calurosos este sábado, según la Aemet

Andalucía ya roza los registros propios de una ola de calor antes incluso de que comience oficialmente el episodio previsto por la Agencia Estatal de Meteorología. Este sábado, 20 de junio, varias estaciones meteorológicas andaluzas se han situado entre las más calurosas de España, con Andújar a la cabeza del ranking nacional al alcanzar los 41,4 grados a las 16.40 horas.

Que hace calor es un hecho y ya llevamos semanas padeciéndolo, pero hay municpios en el que los termómetros han subido más que en otros. El calor ha golpeado con especial intensidad al valle del Guadalquivir, donde Jaén, Córdoba y Sevilla concentran buena parte de los valores más altos del país. Según los datos de Aemet, actualizados a primera hora de la tarde, seis de las diez temperaturas máximas más elevadas registradas este sábado corresponden a municpios situados en Andalucía.

El valor más alto se ha medido en Andújar, en la provincia de Jaén, con 41,4 grados, una temperatura que adelanta el escenario previsto para los próximos días. Tras este registro aparece Badajoz, con 40,3 grados, y de nuevo Andalucía vuelve a situarse en los primeros puestos con Montoro, en Córdoba, donde los termómetros han llegado a los 40,1 grados.

La provincia de Córdoba es una de las más afectadas por este primer zarpazo de calor. Además de Montoro, la estación de Córdoba Aeropuerto ha alcanzado los 39,7 grados a las 17.10 horas; La Rambla ha marcado 39,6 grados; y la estación de Córdoba, Prágdena, ha llegado a los 39,5 grados. Son valores muy elevados para una jornada previa al inicio formal de la ola de calor.

En Sevilla, Écija vuelve a aparecer entre los puntos más cálidos del país, con 39,2 grados a las 17.10 horas. La ciudad astigitana cierra el listado de las diez temperaturas máximas más altas comunicadas por Aemet este sábado, en una jornada marcada por el calor intenso en el interior andaluz.

Andalucía copa los primeros puestos del calor

Estos son los registros andaluces que han alcanzado las temeraturas más altas durante este sábado, 20 de junio:

Andújar , en Jaén: 41,4 grados a las 16.40 horas.

, en Jaén: a las 16.40 horas. Montoro , en Córdoba: 40,1 grados a las 15.40 horas.

, en Córdoba: a las 15.40 horas. Córdoba Aeropuerto , en Córdoba: 39,7 grados a las 17.10 horas.

, en Córdoba: a las 17.10 horas. La Rambla , en Córdoba: 39,6 grados a las 15.40 horas.

, en Córdoba: a las 15.40 horas. Córdoba, Prágdena , en Córdoba: 39,5 grados a las 14.50 horas.

, en Córdoba: a las 14.50 horas. Écija, en Sevilla: 39,2 grados a las 17.10 horas.

Fuera de Andalucía, también destacan los 40,3 grados de Badajoz, los 39,5 de Alburquerque, también en la provincia pacense; los 39,3 grados de Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real; y los 39,2 grados de Navalmoral de la Mata, en Cáceres.

La situación llega justo antes de la ola de calor prevista por Aemet, que comenzará este domingo, 21 de junio, y que, con una probabilidad muy alta, se prolongará al menos hasta el miércoles 24. El episodio afectará especialmente al valle del Guadalquivir, además del valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares.

Aumenta el riesgo de incendios durante todo el episodio

El episodio también elevará el riesgo de incendios forestales y podría venir acompañado de tormentas secas o con escasa precipitación, capaces de generar rachas de viento muy fuertes. La incertidumbre estará marcada por la posición final de la dana, la presencia de calima y la aparición de nubosidad media y alta.

Aunque el miércoles aún se esperan temperaturas muy elevadas, el escenario más probable apunta a un descenso más generalizado a partir del jueves 25. Hasta entonces, Andalucía, y especialmente el valle del Guadalquivir, afronta varios días de calor extremo tras un sábado que ya ha dejado a Andújar, Montoro, Córdoba y Écija entre los puntos más calurosos de España.