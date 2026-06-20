Andalucía celebra sus últimas oposiciones de profesores sin controles para evitar trampas con la IA: se aplicarán a partir de 2027
Más de 21.000 personas se presentan a los oposiciones de Secundaria y Conservatorio, de las cuales 15.000 forman parte ya de las bolsas
Andalucía celebra este sábado el mayor proceso de oposiciones de este 2026. Un total de 21.300 personas se han presentado a los exámenes para disputarse 5.047 plazas de 66 especialidades de Secundaria, Música, Artes Escénicas y especialistas en sectores singulares de FP. El proceso, que se lleva a cabo en todas las provincias, será el último que se lleve a caobo sin usar inhibidores y controles para evitar "trampas" con el uso de la inteligencia artificial o con dispositivos electrónicos. La Consejería de Desarrollo Educativo ha evaluado la experiencia de la Selectividad en las universidades y aunque la ha descartado para este año sí tiene decidido aplicarla a partir de 2027, cuando está prevista una nueva convocatoria.
Los equipos de la Consejería de Desarrollo Educativo, con una amplia experiencia en la gestión de oposiciones, llegaron a avisar a algunos de los tribunales de la implantación de controles aleatorios en la convocatoria, que se celebra en coordinación conlas universidades. Sin embargo, finalmente, se descartó y no se han llegado a implantar. Se hará a partir del próximo año una vez que se realice una evaluación detallada del funcionamiento de los dispositivos durante las pruebas de selectividad. "Estamos hablando de adultos, personas responsables, y no quiero pensar que nadie está intentando hacer trampa", subrayó la consejera de Desarrollo Educativo, carmen Castillo.
La jornada, según los datos difundidos por la Consejería, ha transcurrido sin incidencias destacables en todas las sedes (más allá de aspirantes que se habían equivocado de sede y han tenido que desplazarse incluso de una a otra provincia) y con un "buen funcionamiento" del amplio dispositivo puesto en marcha. "Cada vez mejoramos más los sistemas informáticos, cada vez estamos más conectados, cada vez tenemos más información en tiempo real, sabemos lo que está pasando", detalló.
El 70% son interinos
La convocatoria de 2026, que no tenía plazas reservadas para maestros de primaria, ha contado con menos aspirantes que la de años anteriores. La mayoría de los aspirantes, en torno a un 70%, repetían y de hecho ya formaban parte de alguna de las bolsas existentes.
De los admitidos en el procedimiento selectivo de este sábado 20 de junio, un total de 8.794 son personal interino. El número se eleva hasta los 15.036 si se incorporan el resto de personas que están en las bolsas aunque no tengan tiempo de servicio.
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