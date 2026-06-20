María Jesús Montero tacha de "desmedidas" las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Es un juicio político"

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de adoptar medidas cautelares por riesgo de fuga ha provocado una respuesta contundente desde el Ejecutivo y desde la dirección socialista. Una de las voces que ha arremetido contra la instrucción judicial en defensa de la presunción de inocencia es la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

La líder socialista y vicesecretaria general del PSOE ha tachado las decisiones de retirada del pasaporte, prohibicón de salida del territorio nacional o la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial de "desmedidas y desproporcionadas". "Es más propia de un juicio político que de un proceso justo contra una persona inocente", apunta en una reflexión difundida en redes sociales.

"Begoña Gómez no ha cometido ningún delito y la presunción de inocencia no puede quedar sepultada bajo el ruido político y mediático de quienes pretenden destruir a una mujer para hacer daño al Gobierno", ha agregado la ex vicepresidenta del Gobierno quien se ha mostrado convencida de que "la verdad siempre acaba ganando, para desgracia de manipuladores y sus cómplices".

Moncloa ve "motivos políticos"

Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos". Además, contrastan el caso de Begoña Gómez con el de José Luís Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama rechazó adoptar esta medida.

El respaldo a la mujer del jefe del Ejecutivo ha llegado también desde el PSOE. A través de las redes sociales, el partido ha defendido que "Begoña Gómez es inocente". "Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", han sentenciado en un mensaje en X, donde han puesto en marcha una campaña para defender a Gómez con el hashtag #YoConBegoña.