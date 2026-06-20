Andalucía suma 427 urgencias por golpes de calor: 3,5 millones de andaluces están ya en situación de alerta

La llegada de la primera gran ola de calor del año ha situado ya a más de 3,5 millones de andaluces en situación de aviso amarillo o naranja en las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla, Almería o Málaga con temperaturas por encima de los 40 grados. La comunidad autónoma encara esta situación después de que hasta el momento se hayan registrado en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía 427 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las cuales 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en atención hospitalaria.

La Consejería de Sanidad mantiene activado ante la subida de las temperaturas el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas. "Ante los días de calor que vienen y hasta el 30 de septiembre Andalucía mantiene activo nuestro protocolo andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud", ha señalado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien incidió en que la prioridad será "reducir el impacto del calor sobre la salud.

El plan pone especial atención en colectivos más vulnerables como las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, las embarazadas, los menores, las personas con trastornos de la memoria, quienes consumen alcohol o drogas, las personas que viven solas o los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre".

Consejos de autoprotección

La Junta de Andalucía insta a la población, especialmente a la más vulnerable, a seguir las recomendaciones como evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, el uso de ropa ligera y de colores claros, sombrero, gafas de sol y protección solar adecuada, mantener una correcta hidratación y consumir alimentos frescos, especialmente frutas. Se aconseja también permanecer en lugares frescos y bien ventilados, además de evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

La estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo para la salud por exceso de temperatura, la identificación de los grupos de población más vulnerables y la coordinación entre administraciones y entidades para desarrollar medidas preventivas y de protección.