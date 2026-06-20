Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas

La Junta de Andalucía arranca este sábado 20 de junio las mayores oposiciones convocadas para este año 2026 a la espera de que se fije el calendario de las previstas en el Servicio Andaluz de Salud. En total, son 5.047 puestos repartidos entre 66 especialidades. La mayor parte de las plazas corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con 4.406 puestos. A ellas se añaden 201 plazas para Profesores de Música y Artes Escénicas y 440 para Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Este sábado 20 de junio se ha celebrado el acto de presentación y la primera prueba en un proceso abierto en todas las provincias en colaboración con las universidades. A partir del lunes 21 de junio los tribunales realizarán las correcciones y se pondrán en marcha las pruebas prácticas repartidas por distintas sedes. Están programadas hasta el próximo 26 de junio.

Cuándo se publican las calificaciones

El mes de julio será el periodo clave. En los primeros días está prevista la publicación de las calificaciones provisionales de la primera prueba y a partir de ahí se abrirá el proceso de atención al opositor, reclamaciones, resoluciones de alegaciones por posibles errores y publicación de las calificaciones definitivas. Durante 2025 en esta fase se produjeron numerosas quejas especialmente vinculadas con la penalización por errores ortográficos o de forma.

La previsión, según el calendario de la Consejería de Desarrollo Educativo, es que las calificaciones de la segunda prueba, la publicación de los méritos y los aprobados definitivos pueda estar cerrada en la segunda quincena de julio de forma que ya se pueda dar por resuelto el proceso antes del inicio del próximo curso escolar.