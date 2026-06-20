Iberdrola se lleva de Galicia a Huelva su gran proyecto "estratégico" para una planta de hidrógeno y la elaboración de metanol verde con casi 500 millones de euros de inversión

El proyecto "estratégico" impulsado por Iberdrola para la producción de hidrógeno y metanol verde con una inversión de alrededor de 500 millones de euros hace las maletas desde la ubicación inicialmente prevista, la localidad luguesa de Begonte, a Huelva. Allí levantará la compañía una planta de 100.000 toneladas anuales del también conocido como "alcohol etílico", un compuesto químico que, como recuerda la propia Iberdrola, es "muy demandado por sus numerosas aplicaciones industriales". Se emplea como disolvente y anticongelante, para la producción de plásticos, tableros de madera, materiales de construcción y combustibles sintéticos, entre otros usos.

Una vez finalizados los trabajos de ingeniería básica "y después de evaluar cuidadosamente los resultados técnicos y económicos", el grupo liderado por Ignacio Sánchez Galán "determinó que era necesario introducir cambios para garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto". Ahí se enmarca la decisión de una nueva ubicación en Andalucía, como adelanta este sábado Economía Digital. La Xunta llegó a declararlo proyecto industrial estratégico para la comunidad

El Green Meiga arrancó en diciembre de 2023, cuando Iberdrola y la gallega Foresa, con sede en Caldas de Reis, firmaron un acuerdo de subvención con la Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea). La ayuda roza los 123 millones de euros, "un paso fundamental", aplaudieron las promotoras, para llevar la elaboración de metanol en España a gran escala. Incluye una planta de hidrógeno verde con una capacidad de 151 megavatios de electrólisis y su posterior combinación con dióxido de carbono (CO2) para la elaboración del metanol. En la construcción se prevé crear 6.000 empleos y la futura planta contempla 426 puestos entre fijos, temporales e inducidos.

Junto al cambio de ubicación, la modificación firmada por Iberdrola con el Cinea en diciembre de 2025 incluye la entrada en el consorcio de Magnon, filial de Ence, "un socio clave en la nueva ubicación". La compañía presidida por Ignacio Colmenares tiene en la provincia andaluza una planta de generación de energía con biomasa de 50 MW, la más importante de España. "Magnon aporta activos estratégicos esenciales para el desarrollo del proyecto, entre ellos terrenos adecuados, acceso a CO 2 biogénico, permisos medioambientales ya existentes y un suministro de agua fiable", relata Iberdrola. Cinea abrió la mano con el calendario y permite un retraso en el inicio de las operaciones, que se retrasa para finales de 2028.

Nuevo mercado

"El proyecto desarrollará conceptos y tecnologías novedosas que se agrupan en un único sistema integrado, como un todo en uno: una solución de procesamiento de e-metanol de alta tecnología que podrá evitar 2,9 millones de toneladas de CO2 gracias a su integración en un caso empresarial único", describe Iberdrola en la información del proyecto, donde ya incorpora el cambio de emplazamiento. Se busca cubrir "una importante cuota de mercado" no satisfecha hasta ahora, reforzando el posicionamiento de mercado de Iberdrola España y Foresa "como actores clave de la industria del e-metanol". Una materia prima "esencial" para la descarbonización del sector químico, "lo que contribuye al objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050". El Green Meiga también se alinea con los objetivos del Plan REPowerEu de reducir el consumo de combustibles fósiles en la industria y el transporte.

Iberdrola asume el rol de coordinador, "liderando y supervisando" las principales fases del proyecto, especialmente en el desarrollo del módulo de producción de hidrógeno que permitirá luego obtener el metanol renovable. Foresa se encarga de todas aquellas actividades relacionadas con la recepción y el refinamiento de CO 2 procedente de fuentes biogénicas y el módulo de captura de CO 2 , además de la síntesis de e-emetanol.

Galicia pierde así uno de las propuestas más esperadas para el estreno de la cadena de valor del hidrógeno verde. Era uno de los seis proyectos en tramitación de los más de 30 que se llegaron a poner sobre la mesa en la comunidad. El reciente informe de seguimiento de las iniciativas en marcha por parte de la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2) admite que el sector está en "una fase de criba y consolidación" con el "reto inmediato" de "convertir ese potencial en proyectos con decisión final de inversión, demanda industrial asegurada y acceso a financiación europea directa".