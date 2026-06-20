Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un padre mata a su hija de 20 años en Gerena y luego se suicidaLa alcaldesa de Gerena declara tres días de luto tras matar un padre a su hija: "Ha conmocionado a todo el pueblo"Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónAemet confirma la ola de calor: una masa sahariana traerá 44 grados a Andalucía y llegan los primeros avisos naranjas a estas provinciasLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaUna de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capitalSevilla amplia su oferta universitaria públicaLos organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”Entrevista a Guillermo Revuelta, candidato a hermano mayor en la Esperanza de TrianaPunta Umbría abre oficialmente la temporada de playa con nuevos servicios y una gran novedad desde el aire
instagramlinkedin

Incendios

Dos incendios forestales en Andalucía movilizan al Plan Infoca en Jaén y Córdoba

El dispositivo trabaja en un fuego declarado en La Carolina, en Jaén, y en otro en Almodóvar del Río, en Córdoba, donde se han desplegado medios aéreos, terrestres y maquinaria pesada

Imagen aérea del incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén).

Imagen aérea del incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén). / INFOCA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Plan Infoca trabaja este sábado, 20 de junio, en la extinción de dos incendios forestales declarados en Andalucía, uno en la provincia de Jaén y otro en la de Córdoba. Los fuegos se han originado en los parajes de Los Guindos, en el término municipal de La Carolina, y Villalobillos, en Almodóvar del Río, y han obligado a movilizar medios aéreos y terrestres.

El primero de los incendios se ha declarado a las 12.33 horas en el paraje Los Guindos, en La Carolina. Hasta la zona se han desplazado efectivos del dispositivo andaluz de extinción para tratar de estabilizar las llamas y evitar su propagación.

En este operativo trabajan siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba. También se han incorporado tres medios aéreos: un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios ligeros.

Apenas una hora después, a las 13.20 horas, el Infoca ha declarado un segundo incendio forestal en el paraje Villalobillos, en el término municipal cordobés de Almodóvar del Río. En este caso, el dispositivo desplegado es más amplio y cuenta con varios medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas, logrando estabilizarlo en pocas horas.

En la zona trabajan cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, además de tres autobombas y maquinaria pesada.

Noticias relacionadas y más

El incendio de Almodóvar del Río es, por el momento, el único activo en la provincia de Córdoba. Además de los focos declarados este sábado en La Carolina y Almodóvar del Río, el dispositivo mantiene seguimiento sobre otro incendio forestal en Mojácar, en la provincia de Almería, que se encuentra controlado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  2. La ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitales
  3. Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
  4. El alcalde de Chiclana plantea una abstención condicionada del PSOE si Juanma Moreno acepta la nueva financiación autonómica para invertir más en sanidad y educación
  5. La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo
  6. Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno
  7. El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: 'Estuvo vinculado a la represión
  8. María, la joven profesora de Francés que se estrena en las oposiciones de docentes de Andalucía: 'Te sientes mal hasta por descansar media hora

Dos incendios forestales en Andalucía movilizan al Plan Infoca en Jaén y Córdoba

Dos incendios forestales en Andalucía movilizan al Plan Infoca en Jaén y Córdoba

Iberdrola se lleva de Galicia a Huelva su gran proyecto "estratégico" para una planta de hidrógeno y la elaboración de metanol verde con casi 500 millones de euros de inversión

Iberdrola se lleva de Galicia a Huelva su gran proyecto "estratégico" para una planta de hidrógeno y la elaboración de metanol verde con casi 500 millones de euros de inversión

María Jesús Montero tacha de "desmedidas" las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Es un juicio político"

María Jesús Montero tacha de "desmedidas" las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Es un juicio político"

Andalucía suma 427 urgencias por golpes de calor: 3,5 millones de andaluces están ya en situación de alerta

Andalucía suma 427 urgencias por golpes de calor: 3,5 millones de andaluces están ya en situación de alerta

La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"

La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"

De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salarios

De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salarios

Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas

Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas

Andalucía celebra sus últimas oposiciones de profesores sin controles para evitar trampas con la IA: se aplicarán a partir de 2027

Andalucía celebra sus últimas oposiciones de profesores sin controles para evitar trampas con la IA: se aplicarán a partir de 2027
Tracking Pixel Contents