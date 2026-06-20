Dos incendios forestales en Andalucía movilizan al Plan Infoca en Jaén y Córdoba

El Plan Infoca trabaja este sábado, 20 de junio, en la extinción de dos incendios forestales declarados en Andalucía, uno en la provincia de Jaén y otro en la de Córdoba. Los fuegos se han originado en los parajes de Los Guindos, en el término municipal de La Carolina, y Villalobillos, en Almodóvar del Río, y han obligado a movilizar medios aéreos y terrestres.

El primero de los incendios se ha declarado a las 12.33 horas en el paraje Los Guindos, en La Carolina. Hasta la zona se han desplazado efectivos del dispositivo andaluz de extinción para tratar de estabilizar las llamas y evitar su propagación.

En este operativo trabajan siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba. También se han incorporado tres medios aéreos: un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios ligeros.

Apenas una hora después, a las 13.20 horas, el Infoca ha declarado un segundo incendio forestal en el paraje Villalobillos, en el término municipal cordobés de Almodóvar del Río. En este caso, el dispositivo desplegado es más amplio y cuenta con varios medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas, logrando estabilizarlo en pocas horas.

En la zona trabajan cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, además de tres autobombas y maquinaria pesada.

El incendio de Almodóvar del Río es, por el momento, el único activo en la provincia de Córdoba. Además de los focos declarados este sábado en La Carolina y Almodóvar del Río, el dispositivo mantiene seguimiento sobre otro incendio forestal en Mojácar, en la provincia de Almería, que se encuentra controlado.