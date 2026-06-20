La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"

La Junta de Andalucía se marcó como objetivo convocar 14.000 plazas de Primaria, Secundaria y conservatorios entre los años 2025 y 2026. Una vez cumplida esa meta con las oposiciones que se han celebrado este sábado, la Consejería de Desarrollo Educativo trabaja ya con la estrategia de los próximos años. Para 2027 volverá a unirse plazas de maestros y de especialidades de Secundaria y a partir de ahí se plantea una programación con una previsión de alcanzar un elevado volumen de puestos disponibles debido al incremento previsto de las jubilaciones.

"A quiénes no consigan plaza en estas oposiciones, queremos decirle que vamos a seguir convocando. Si no este año, lo conseguirán en otro", explica la consejera de Desarrollo Educativo Carmen Castillo. Este año 2026, las oposiciones se han centrado en Secundaria y Conservatorios, además de la primera convocatoria en 20 años de puestos de catedráticos de instituto. El año que viene volverán a unirse los distintos procesos con una convocatoria con plazas de Primaria y Secundaria que se prevé más numerosa que la de 2026, con 21.000 aspirantes.

"Nuestro objetivo es ir cubriendo todas las plazas que vayan quedando libres. Tenemos una previsión de jubilación en los próximos años elevada por todos los que entraron en un mismo periodo en la función pública. Y el objetivo es cubrirlas todas", apuntó la consejera de Desarrollo Educativo.

Todas las plazas convocadas una vez cada tres años

El modelo diseñado por la Consejería de Desarrollo Educativo establece que todas las especialidades, sean cuales sean, se convoquen al menos una vez cada tres años con todas las plazas que hayan quedado vacantes. En algunas, con un mayor volumen la periodicidad será mayor, mientras que en otras más especilizadas se establece ese mínimo.

Así, las especialidades que no hayan salido en la convocatoria de 2026 de Secundaria se podrán incorporar en los procesos del próximo año. Al igual que ocurre con las de Primaria que este año se han dejado congeladas debido al elevado volumen de plazas convocadas los últimos años y a la bolsa existente de interinos.

La consejera Carmen Castillo en el centro de coordinación de las oposiciones / Esther Lobato / Europa Press

Un 70% ya se han presentado con anterioridad

La convocatoria de 2026, que no tenía plazas reservadas para maestros de primaria, ha contado con menos aspirantes que la de años anteriores. La mayoría de los aspirantes, en torno a un 70%, repetían y de hecho ya formaban parte de alguna de las bolsas existentes.

De los admitidos en el procedimiento selectivo de este sábado 20 de junio, un total de 8.794 son personal interino. El número se eleva hasta los 15.036 si se incorporan el resto de personas que están en las bolsas aunque no tengan tiempo de servicio.