El PSOE andaluz retrasa a septiembre las primarias para elegir los candidatos para las elecciones municipales

El PSOE andaluz no tendrá candidatos oficiales para las elecciones municipales de mayo de 2027 hasta el próximo mes de septiembre. La dirección regional descarta la posibilidad de adelantarlas a julio que ha ofrecido la Ejecutiva Federal como reclamaban especialmente los aspirantes a la Alcalía de las grandes ciudades que querían poner fin a la incertidumbre y empezar a desarrollar equipos, estrategias y proyectos. La decisión confimada por este periódico y adelantada por El Confidencial, será oficial una vez que se celebre el Comité Federal del próximo 27 de junio y, posteriormente, el comité director andaluz del 3 de julio.

La dirección federal, ante la presión de muchas estructuras locales y provinciales, anunció la pasada semana que habilitaba tres posibilidades de fechas para las primarias. En julio, en septiembre o en noviembre. La decisión quedaba en manos de cada dirección regional. Andalucía ya ha tomado la suya y ha optado, en contra del criterio de muchas direcciones locales y provinciales, con trasladarlo a septiembre, incluso en las capitales y grandes ciudades.

La dirección de Organización del PSOE Andaluz considera que julio es mal mes para llevar a cabo los procesos de primaria y que muchas direcciones locales y provicinciales necesitan más tiempo. De momento, no está encima de la mesa excluir de este criterio a las capitales y a las grandes ciudades.

En la decisión ha influido también la situación política de este mes de julio tanto a nivel nacional, con los casos de Zapatero y Leire Díez, y a nivel autonómico con la previsión de que pueda realizarse la sesión de investidura en las próximas semanas. El próximo 29 de junio el presidente del Parlamento Jesús Aguirre tendrá que proponer formalmente a Juanma Moreno como candidato y a partir de ahí ya sólo queda fijar la fecha de la investidura.

Primarias obligatorias

Los estatutos del PSOE establecen que las primarias son un mecanismo obligatorio en todas las ciudades en las que no se gobierne de forma que cualquier militante pueda presentar un proyecto, para lo que se requiere únicamente un porcentaje mínimo de avales.

Esta situación es especialmente compleja dado el escenario político en Andalucía desde el año 2023. En estos momentos, el PSOE sólo gobierna en una sola capital (Jaén) y entre las grandes ciudades en Dos Hermanas, San Fernando o Chiclana. El resto de aspirantes, por tanto, tendrán que esperar a septiembre para ser ratificados.

Aunque prácticamente en todas las grandes ciudades hay un candidato situado en una posición preferente para las elecciones de 2027, la realidad es que los debates internos no se zanjan hasta que no esté formalizada la candidatura y superado el proceso de primarias. Esto ocurrirá a partir de septiembre. De esta forma se limita el tiempo para la preparación y lanzamiento de campañas tanto para aquellos que vienen realizando una trayectoria durante estos cuatro años como para quienes arranquen una vez que sean designados.