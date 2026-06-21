Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: "Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena"

La cantante Malú ha hecho de la provincia de Cádiz su principal refugio veraniego, acudiendo cada año a la localidad de Algeciras para desconectar y disfrutar de sus litorales y el mejor pescaíto frito. Y para degustar los platos más exquisitos, la artista ha aconsejado a la ciudadanía disfrutar de sus dos chiringuitos favoritos: Casa Bernardo y La Esquina.

Así lo ha asegurado Malú en el pódcast de Elisa Muñoz 'Música en la cocina' de Gastro SER, en el que ha explicado que en estos dos negocios de Algeciras "se come increíble".

Casa Bernardo y La Esquina, los restaurantes de sus veranos en Cádiz

"Yo tengo dos sitios en Algeciras. Está El Bernardo (Casa Bernardo), que está en la playa de El Rinconcillo", y está La Esquinita (Restaurante La Esquina)", ha comenzado explicando.

Dos negocios a los que acude cada vez que viaja a Cádiz y que forman parte de cada visita y experiencia: "Si como en La Esquinita, me voy a cenar a El Bernardo. Si como en El Bernardo, ceno en La Esquinita. Son mis sitios".

Casa Bernardo, un restaurante ligado a la infancia de Malú

Para ella, el primero de estos negocios, Casa Bernardo, supone una parte inherente de sus recuerdos, un lugar que le ha acompañado durante toda su vida y que, ahora, le acompaña en la aventura de la maternidad: "El Bernardo es de mi infancia, de toda la vida, donde yo me muero por ir, sentarme y ver a mi hija en la arena".

Este negocio situado frente al mar, en la playa de El Rinconcillo, cuenta con una amplia carta, en la que se pueden encontrar desde tapas y montaditos hasta chacinas, arroces, pescaíto frito, a la plancha y marisco, además de productos de la tierra que mantiene su "alma del sur", con productos frescos, recetas tradicionales y "sabor a mar".

El horario de Casa Bernardo y el encanto de La Esquina

Un establecimiento que se puede visitar en su local de la calle Cabo de la Nao de Algeciras de lunes a domingo de 9.30 a 00.00 horas.

El otro restaurante favorito de la cantante es La Esquina, del que ha afirmado que, aunque su creación es más reciente, también se ha convertido en un lugar imprescindible en su día a día: "Es más de ahora, pero también como increíble allí".

Marisco, pescado y sobremesas familiares en Algeciras

Este negocio está especializado en marisco, pescados y comida "mediterránea española" y se puede visitar en su privilegiada ubicación, en la carretera Rinconcillo, de lunes a domingo de 13.00 a 18.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas.

Durante su intervención en el pódcast, Malú también ha hablado de las sobremesas familiares que ha vivido en Algeciras desde pequeña con el resto de su familia, entre los que se encuentra su tío Paco de Lucía, considerado una de las principales figuras del flamenco actual.

Paco de Lucía, boquerones fritos y recuerdos de infancia

"Antes, las cosas eran diferentes. Ahora todo se estropea un poco porque todo el mundo saca el móvil y se pone a grabar, y yo creo que eso rompe un poquito la esencia de los momentos, porque es una sensación constante de exposición, algo que antes no existía", ha comenzado explicando la artista.

Una situación que no sucedía durante sus veranos en familia: "Antes pasaban muchas más cosas reales y mi infancia era en la casa de mi tío Ramón, en mi casa, o donde fuera, en El Bernardo, mismamente. Estabas terminando de comer y ya venía 'fulanito', se sentaba, empezaban a hacer compás y ya pasaba de todo".

Cuestionada por si su tío, Paco de Lucía, aprovechaba sus vacaciones para cocinar, Malú ha relatado: "Mi tío Paco cocinaba y le gustaba cocinar, era un cocinillas. Y también le gustaban mucho los boquerones de mi madre. Le decía 'Hazme boquerones fritos y puchero', porque mi madre siempre ha frito muy bien el pescado y a mi tío le encantaba".