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La DGT controlará los excesos de velocidad en carreteras con obras de Andalucía: se estiman más de 2.500 multas

La campaña busca también detectar incumplimientos de señales de tráfico o adelantamientos irregulares

Obras en carreteras en Córdoba

Obras en carreteras en Córdoba / Manuel Murillo / COR

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Excesos de velocidad, incumplimientos de señales o adelantamientos irregulares. La Dirección General de Tráfico activa desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 una campaña de vigilancia y control de la velocidad en todas las carreteras en obras de Andalucía. El objetivo de este dispositivo es contribuir a reducir los comportamientos que implicasen riesgos en esos tramos mientras se conduce, como velocidad inadecuada, distracciones y adelantamientos.

En la última campaña de estas características desarrollada en Andalucía, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 36.639 vehículos, de los que 2.501 fueron denunciados por diferentes motivos. La principal causa de denuncia corresponde con el exceso de velocidad en los tramos de obras, infracción cometida por el 87,6% de los conductores denunciados.

Además, de las 2.523 denuncias formuladas, 66 correspondieron con la falta de respeto a las señales, ya sea de los agentes de vigilancia del tráfico, de los operarios de obras, de las señales verticales, marcas viales, semáforos, conos o balizas luminosas o cualquier otro tipo de señalización.

También se formularon 15 denuncias por adelantamientos antirreglamentarios en esas zonas, considerando el riego para los operarios que supone este tipo de maniobras.

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Una de las causas de accidentes

Según los datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2024 se produjeron un total de 142 siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 23 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que los otros 119 implicaron a operar

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