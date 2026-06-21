Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesCambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónAndalucía roza los 42 grados antes de la ola de calor: estos son los municipios más calurosos este sábado, según la AemetLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: "Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo"De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salariosEl protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahoraÚltimo día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierreLa Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Gerena donde un padre mató a su hija
instagramlinkedin

La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra

La Consejería de Hacienda busca empresas para los próximos cuatro años responsables de los sistemas de control y que deberán aportar escáner, drones o perros adiestrados

El palacio de San Telmo (Sevilla), sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía

El palacio de San Telmo (Sevilla), sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía / Marina Casanova / ECA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Casi 1.000 millones de euros. La Junta de Andalucía ha aprobado uno de sus mayores macrocontratos para la prestación de los servicios de seguridad interior de todos los edificios propiedad de la Junta de Andalucía. Con este acuerdo marco, repartido en cuatro años, la Consejería de Hacienda elegirá qué empresas y a qué precios serán contratadas para cubrir todas las necesidades de edificios como San Telmo, las sedes de las Consejerías y delegaciones provinciales o incluso conjuntos patrimoniales como la Alhambra.

El macrocontrato, adelantado por Europa Press y consultado por este periódico, se basa en el modelo aprobado hace cuatro años que caduca este mes de próximo mes de diciembre. Pero incrementa sensiblemente el presupuesto. La explicación es que se incorporan nuevas medida como la "vigilancia discontinua", se calcula una previsión de incrementos salariales y de costes debido a la situación de inestabilidad internacional por la guerra de Irán y se suman a este modelo de contratación espacios que no se incluyeron en el anterior macrocontrato como San Telmo o la Alhambra.

El contrato está dividido en 16 lotes en función del volumen de cada uno de los expedientes que se pueden adjudicar a través de este acuerdo marco. Recoge los servicios de videovigilancia, alarma y seguridad interior en general. Para ello, las empresas no sólo deben asignar el personal, sino también los recursos materiales. Entre los que se solicitan figuran sistemas de detección, escáner, drones o perros adiestrados para cuando sean necesarios.

La fórmula del acuerdo marco establece una previsión máxima de gasto y contratación con las empresas elegidas según los valores por servicios establecidos en el expediente. No obstante, el volumen de gasto real depende de las necesidades. En cualquier caso, los cálculos están establecidos entre los 150 millones de euros anuales del primer ejercicio y los 176 millones previstos para 2031. En total más de 980 millones de euros IVA incluido.

A partir de este punto, por tanto, es cada empresa pública, consejería y organismo autónomo el que debe contratar los servicios en función de este acuerdo marco firmado por la Consejería de Hacienda. De ahí que no haya un número determinado de inmuebles ni una relación de cuáles son los edificios en los que se va a prestar servicio.

Un medida de eficiciencia en la contratación

"La filosofía que inspira este modelo de contratación es que la gestión pública no debe limitarse a adjudicar contratos sino a garantizar que los recursos públicos se transforman en servicios eficaces para los ciudadanos", apuntan desde la Consejería de Hacienda.

Noticias relacionadas y más

Desde este departamento subrayan que se ha seguido una "planificación económica basada en datos reales; una mayor adaptación a la evolución de los costes laborales; nuevas fórmulas de prestación del servicio y una estructura diseñada para facilitar la participación empresarial".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  2. La ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitales
  3. El alcalde de Chiclana plantea una abstención condicionada del PSOE si Juanma Moreno acepta la nueva financiación autonómica para invertir más en sanidad y educación
  4. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  5. La negociación para la investidura en Andalucía se acelera: el presidente del Parlamento reúne a los grupos para evaluar los apoyos de Juanma Moreno
  6. El cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: 'Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo
  7. Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
  8. Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas

La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra

La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra

Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: "Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena"

Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: "Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena"

Moreno acelera el pacto con Vox ante una negociación dura: "Piden cosas ilegales"

Moreno acelera el pacto con Vox ante una negociación dura: "Piden cosas ilegales"

Héctor Castillo, primer alcalde negro de España: "Nunca me he sentido forastero en Isla Cristina"

Israel, seis años con ELA y una vida en Parque Alcosa: "Que los trámites no tarden tanto, que la vida es muy corta"

Israel, seis años con ELA y una vida en Parque Alcosa: "Que los trámites no tarden tanto, que la vida es muy corta"

Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantes

Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantes

La Junta de Andalucía activará controles contra la IA en las oposiciones de profesores de 2027: "No quiero pensar que nadie intente hacer trampa"

La Junta de Andalucía activará controles contra la IA en las oposiciones de profesores de 2027: "No quiero pensar que nadie intente hacer trampa"

De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salarios

De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salarios
Tracking Pixel Contents