Así arranca la semana Andalucía en plena ola de calor: estos son los avisos de la Aemet para cada día

Desde este domingo, 21 de junio, ha dado comienzo una ola de calor en toda España que se quedará aún hasta el miércoles, según la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Andalucía es una de las grandes afectas por este primera ola de calor del verano, que se notará con especial incidencia en el valle del Guadalquivir. La semana arranca por tanto de forma muy calurosa, seca y con avisos amarillos y naranjas activados en cinco provincias de la comunidad,

Ya desde el lunes 22 de junio, la Aemet prevé temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados en el valle del Guadalquivir, con posibilidad de superar esos valores de forma local. El calor también será muy intenso en otros puntos del interior, dentro de un episodio marcado por la llegada de una masa sahariana seca y muy cálida, reforzada por la elevada insolación propia de estas fechas.

El episodio alcanzará previsiblemente su punto más intenso el martes 23 de junio, cuando podrían rozarse los 44 grados en puntos del curso medio-alto del Guadalquivir. Además, las noches serán muy cálidas, con mínimas superiores a los 20 grados en gran parte del territorio y posibilidad de superar los 23 o 25 grados en depresiones del sur.

Para el miércoles 24, la Aemet apunta a descensos térmicos ligeros, aunque el calor seguirá siendo anormalmente alto: en el Guadalquivir se podrían alcanzar todavía los 40 grados y no se descarta superar de nuevo los 42 grados en los valles fluviales de la mitad sur.

Avisos activados este lunes 22 por la Aemet en Andalucía

Andalucía afronta este lunes una jornada de calor muy intenso entre las 13.00 y las 20.59 horas, franja en la que Aemet mantiene activos avisos por temperaturas máximas en cinco provincias: afectan especialmente a Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Sevilla.

El nivel más destacado es el de peligro importante, con máximas previstas de hasta 42 grados en varias zonas de Jaén. En concreto, Aemet prevé 42 grados en Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir de Jaén, mientras que en Cazorla y Segura se esperan 40 grados. En Córdoba, la Campiña cordobesa estará también en aviso importante por 41 grados, con la posibilidad de que localmente se superen los 42 grados. Además, la Cuenca del Genil, en Granada, alcanzará los 40 grados, y el área de Poniente y Almería Capital llegará a los 39 grados, también con aviso de peligro importante.

Avisos de la Aemet para este lunes 22 de junio en Andalucía / Aemet

Junto a estos avisos, Aemet mantiene avisos de peligro bajo por temperaturas máximas de 39 grados en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa, donde localmente se puede alcanzar el umbral naranja. También habrá aviso amarillo en Capital y Montes de Jaén, con 39 grados, y en Sevilla, tanto en la Sierra Norte como en la Campiña sevillana, con máximas igualmente de 39 grados y posibilidad local de alcanzar el umbral naranja.

Avisos activados este martes 23 por la Aemet en Andalucía

El martes se mantiene e incluso se refuerza el episodio de altas temperaturas en Andalucía, de nuevo con avisos activos entre las 13.00 y las 20.59 horas. La situación será especialmente adversa en el interior de Córdoba y Jaén, donde varias comarcas estarán en nivel de peligro importante y podrán superar los 42 o 43 grados de forma local.

En Córdoba, la Campiña cordobesa sube hasta los 42 grados, con posibilidad de superar localmente los 43 grados. También estarán en aviso importante la Sierra y Pedroches, con 40 grados, y la Subbética cordobesa, también con 40 grados. En Jaén, el calor será muy acusado en Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir de Jaén, ambas zonas con 42 grados y posibilidad de superar localmente los 43 grados. Además, Cazorla y Segura estará en aviso importante por 40 grados.

Avisos de la Aemet activados para este martes 23 de junio en Andalucía / Aemet

El aviso de peligro importante también se extiende al Poniente y Almería Capital, con 39 grados, y a la Cuenca del Genil, en Granada, con 40 grados. En nivel de peligro bajo, Aemet mantiene avisos por 39 grados en Capital y Montes de Jaén, donde localmente se puede alcanzar el umbral naranja, así como en la Sierra Norte de Sevilla y la Campiña sevillana, ambas con máximas de 39 grados y posibilidad de alcanzar de forma local el umbral naranja.

En conjunto, el martes 23 se perfila como la jornada más dura de las dos detalladas, con valores más altos que el lunes en la Campiña cordobesa, la Sierra y Pedroches, la Subbética cordobesa y con riesgo de superar los 43 grados en puntos de Córdoba y Jaén.