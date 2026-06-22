Un despacho de abogados se sienta ante el juez por una estafa de 5 millones de euros en Marbella a unos herederos de Pastelitos Martínez

Una parte de los herederos de pastelitos Martínez se han querellado contra sus abogados por una presunta estafa perpetrada durante la compra de una parcela en Marbella, valorada en teoría en 7 millones de euros y por la que pagaron casi 5 millones de euros. Les acusan además de falsedad documental y deslealtad profesional. Los letrados del despacho Abcgc Abogados les recomendaron a estos inversores hacerse con un terreno en la citada localidad malagueña, en una operación que les beneficiaría fiscalmente. Sin embargo, aquello no llegó al término esperado. Los querellantes creen que el fracaso se debe a que sus consejeros actuaron a sabiendas en contra de sus intereses, les metieron en una "operación suicida" y se lucraron más allá de los honorarios pactados.

Los hechos tuvieron lugar en 2022. A través de la empresa Inversiones Montellano SL, estos herederos de Pastelitos Martínez realizaron un préstamo hipotecario de 4 millones de euros a la empresa South 36 Costa del Sol Estate -una sociedad instrumental cuyos representantes mancomunados son los también letrados Pablo Abad y Pedro Luis Segura- para la compra de una parcela con dos viviendas en su interior. Además, se pactaron 900.000 euros para la reforma de casas Este montante se pagaría a plazos conforme fueran llegando las distintas certificaciones de que las obras avanzaban. Abcgc Abogados se llevaría una comisión del 0,5%, unos 24.000 euros, y los honorarios profesionales por toda la operación.

La querella, presentada por el letrado Lucas Fernández de Bobadilla ante el Tribunal de Instancia de Marbella, recoge que la operación se realizó por recomendación de los letrados, que eran de "absoluta confianza" de los propietarios y la presentaron como "una gran oportunidad de inversión", ya que se vendería por 7 millones de euros. En concreto, la operación fue "propuesta" por Manuel Corcelles, socio de esta firma de abogados y misma persona que firmó la escritura para que la familia no tuviera que desplazarse hasta Marbella. Es decir, lo dejaron todo en sus manos.

Los casi 5 millones de euros de préstamo debían ser devueltos por la South 36 Costal del Sol Estate a Inversiones Montellano SL en dos años, antes del 27 de julio de 2024. Sin embargo, esto nunca se produjo. La querellante denuncia incluso que tuvo que pagar los gastos de la operación, a pesar de que es algo que debería corresponderle a la otra parte.

El tiempo pasaba y los letrados de Abcgc aseguraban a los inversores que esto les beneficiaba: así se incrementaban los intereses. Sin embargo, la familia descubrió nueve meses después de que venciese el periodo de préstamo que las obras ni siquiera se habían ejecutado. Por contra, denuncian que las casas "están ocupadas por indigentes" y en un estado "lamentable de abandono y ruinoso".

La familia denuncia que para cobrar los 900.000 euros adicionales destinados a la reforma de las casas se les hicieron llegar certificaciones que no son ciertas. Insisten en su escrito en que ni siquiera está firmada, por lo que se cataloga de "falso" y "prefabricado" con la intención de inducir al pago cuando ni siquiera se habían llevado a cabo las obras.

La participación de los abogados

Los inversores aseguran que sus abogados presentaron la inversión, la lideraron y no les advirtieron de que no se estaban llevando a cabo los préstamos. Por si fuera poco, no se explican que este despacho de abogados solo enviara a South36 un burofax reclamando el dinero y no se realizara ninguna otra acción extrajudicial para quedarse con el dinero.

Lo ocurrido en Marbella no se trata de una "operación aislada". Entienden que la estafa a esta familia se extiende a otras inversiones llevadas a cabo por su consejo profesional. De hecho, hay otros procesos abiertos por hechos similares en otras partes de España.

Los abogados eran "la otra parte"

La querella, pide la imputación de South 36 Costal Del Sol Estate SL y de Abcgc Abogados. Además, en una ampliación presentada ante el juzgado, se ha solicitado igualmente que se investigue la participación de María Corcelles, letrada del mencionado despacho, y dueña de otra sociedad a través de la que Manuel Corcelles tiene participaciones de South36, la empresa que recibió el dinero. El juzgado, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

La familia está convencida de que sus abogados no eran meros intermediarios que les aconsejaron negligentemente, cobrando de las dos partes y teniendo información privilegiada. "Es que eran asimismo la otra parte", recoge la querella, y cobraron por "los propios beneficios del préstamo y del dinero de las certificaciones falsas".

Los inversores denuncian que un mes antes de la concesión del préstamo de Inversiones Montellano a South36, los abogados modificaron el administrador de esta segunda sociedad y colocaron a Pedro Luis Segura, un socio de ellos. Incluso, denuncian que compraron el 50% del capital social de esta empresa. Aseguran que el notario refleja que la persona titular real de las participaciones es Manuel Corcelles, la persona que firma también en nombre de Inversiones Montellano el préstamo hipotecario por parte de la familia.

La ampliación de la querella recoge un presunto beneficio ilícito total para Corcelles de 1.300.000 euros. La parte menor correspondería a la compra de la parcela a un precio inferior de lo que se había fijado el préstamo hipotecario. El resto a las obras pactadas en 900.000 euros que nunca se llevaron a cabo.

El despacho niega que hayan cometido ningún delito

El próximo martes tendrá que declarar ante la plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella el representante legal del despacho Abcgc Abogados. Su defensa letrada estará al cargo de Jaime Campaner.

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Los querellados niegan que se haya cometido delito alguno y aseveran que la actuación fue correcta y escrupulosa. Se eximen de responsabilidad en lo actuado, ya que no se consideran garantes de la realización de las reformas en las casas de la finca. Incluso, niegan que recibieran encargo alguno en este sentido. Tampoco aceptan que existieran algún tipo de presión o engaño para que los herederos de Pastelitos Martínez pagaran. Con respecto a que la operación haya salido mal, fuentes del caso insisten en que el resultado es ajeno al asesoramiento jurídico.