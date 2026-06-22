Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de las grandes momentos astronómicos de los próximos años en España. Aunque la franja en la que la Luna tapará al Sol al 100% se situará en la mitad norte de la Península y Baleares, Andalucía también vivirá el fenómeno de forma muy impresionante, con un eclipse parcial muy profundo y que ocultará más del 90% del Sol, en algunos puntos llegará al 98%, según indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El eclipse se producirá en las últimas horas de la tarde, poco antes de la puesta de sol, por lo que en Andalucía será importante buscar un punto con buena visibilidad hacia el oeste y sin obstáculos como edificios, árboles o elevaciones del terreno.

Los tres eclipses que habrá hasta 2028 y cómo se verán en Andalucía

El de 2026 será el primero de un trío de eclipses visibles en España entre 2026 y 2028. El primero llegará el 12 de agosto de 2026 y será un eclipse total de Sol, aunque en Andalucía se verá como eclipse parcial. Esto significa que la Luna no tapará por completo el disco solar desde la comunidad, pero sí ocultará una parte muy elevada del Sol en las últimas horas de la tarde. En capitales como Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva, Cádiz o Almería, el máximo se producirá en torno a las 20.35-20.39 horas, antes de la puesta de sol.

Diferentes zonas de España y porcentaje de oscurecimiento en el eclipse del 12 de agosto de 2026. / IGN

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La segunda gran cita llegará el 2 de agosto de 2027, con otro eclipse total de Sol que tendrá una repercusión mucho mayor para Andalucía. En este caso, será un eclipse solar total en el entorno del Estrecho de Gibraltar y el sur peninsular, con especial protagonismo para Cádiz y Málaga, además de Ceuta y Melilla. Será, por tanto, el eclipse en el que parte de Andalucía podrá pasar del día a una breve noche.

El tercer fenómeno será el 26 de enero de 2028, cuando España vivirá un eclipse anular de Sol. En este tipo de eclipse, la Luna queda alineada con el Sol, pero no llega a cubrirlo por completo porque su tamaño es menor; por eso se observa el conocido “anillo de fuego”. La franja de anularidad cruzará la Península de suroeste a noreste y afectará de lleno a Andalucía, con presencia en provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén.

Buscador de municipios andaluces donde se verá el eclipse

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá en toda Andalucía. Para saber cómo será la experiencia en cada municipio, basta con introducir en el siguiente buscador la localidad y aparecen los datos. En cuanto al significado de las columnas, Inicio eclipse marca cuándo empieza; Máximo, el momento de mayor ocultación; y Fin eclipse aparece como puesta de sol porque en Andalucía el fenómeno seguirá activo cuando el Sol desaparezca por el horizonte. La magnitud indica el grado de ocultación del eclipse, medido sobre el diámetro aparente del Sol, mientras que altura y acimut señalan lo alto que estará el Sol y hacia dónde mirar.

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Cómo ver el eclipse sin riesgo

Ver un eclipse solar directamente o sin una protección adecuada puede provocar graves lesiones en el ojo y hay que tomárselo muy en serio. Nunca debe mirarse al Sol a simple vista, ni tampoco con prismáticos, cámaras, telescopios o cualquier aparato óptico sin filtros profesionales, ya que la retina puede dañarse de forma instantánea, para toda la vida y sin que notemos dolor. Para observarlo con seguridad deben utilizarse gafas homologadas para eclipses, en buen estado y con la inscripción EN ISO 12312-2:2015, además del marcado CE si se han comprado en la Unión Europea, tal y como recomienda la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. No sirven gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs ni otros filtros caseros. Antes de usarlas, conviene comprobar que no tienen arañazos, dobleces, agujeros o zonas en mal estado.