El Instituto Andaluz del Patrimonio halla ánforas del siglo I en La Caleta de Cádiz: un navío romano naufragó a los pies de la antigua Gades

Una antigua embarcación de la época romana naufragó a los pies de la actual ciudad de Cádiz. Esto es lo que han descubierto investigadores del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) tras hallar restos de ánforas en el fondo del océano Atlántico frente a la playa de La Caleta. Un trabajo coordinado desde el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) que ha supuesto realizar más de 5.000 fotografías para constatar la historia que se esconde tras estos restos cerámicos.

Esta investigación arqueológica y paleobiológica se enmarca en el proyecto Vestigium impulsado por esta institución dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Más allá de la intervención en las costas de la capital gaditana, se suman otras cuatro actuaciones en Camposoto-Sancti Petri, La Barrosa-Roche, Conil-Barbate y el entorno de la isla de Tarifa.

Sin duda, la actuación más destacada es la llevada a cabo en La Caleta que ha sacado a la luz un hito histórico oculto hasta el momento. Un navío romano se hundió en pleno siglo I d.C. en las costas de Cádiz. "Un barco de gran porte, de unos 24 metros de eslora, en un momento determinado por viento o por no conocer la zona golpeó contra el arrecife del Castillo de San Sebastián y terminó volcando", destaca Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH.

Hasta 24 metros de recipientes destinados al transporte de aceite y salazones

Los investigadores han llegado a esta conclusión después de hallar restos arqueológicos en el fondo del océano Atlántico por la zona de La Albujera en La Caleta. "Nos ha llevado por primera vez a ver el yacimiento completo". Según indica la principal investigadora del proyecto Vestigium, anteriormente no se podía visualizar bajo el agua la importante concentración de ánforas que existen por la mala visibilidad. "Sabíamos que había una serie de restos allí, pero no que tenían tanta envergadura", comenta.

En concreto, han descubierto fragmentos de recipientes utilizados para transportar aceite y salazones en un total de 24 metros lineales bajo el agua. En cuanto a la profundidad, se trata de una concentración de restos arqueológicos que se extiende entre 4 y 12 metros. En total, han realizado hasta 5.300 fotografías en esta zona de la costa gaditana donde se ubica el yacimiento con tomas de cámaras en 360 grados.

Este reestudio de piezas emblemáticas, como el timiaterio, las pequeñas ánforas y las terracotas, ha aportado nuevos datos sobre la navegación, el comercio y las prácticas rituales en este paisaje marítimo. Entre las novedades figura la identificación de un soporte ritual de tradición oriental que permanecía inédito.

Nunca antes se había realizado un estudio de este tipo en España

A preguntas de El Correo de Andalucía, Milagros Alzaga sostiene que, a partir de este momento, realizarán "una serie de sondeos en unos puntos estratégicos" sin excavar el yacimiento completo para localizar posibles restos de madera bajo el sedimento. De este modo, indica que la determinación responde a lo establecido en la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO ante la incertidumbre sobre los avances tecnológicos del futuro. "No sabemos qué mejoras vamos a tener que nos proporcione más información al respecto", desliza.

Este proyecto ha supuesto un paso decisivo en la investigación arqueológica y paleobiológica impulsada hasta el momento por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) del IAPH. Nunca antes se había realizado un estudio en estos términos en España, solo existen otros similares en Inglaterra. Hasta el momento, los trabajos del CAS se habían centrado en la superficie. "Se actúa sobre una zona intermareal, que están en riesgo debido, por la dinámica territorial fuerte que hay", sostiene la investigadora Alzaga en alusión a los temporales del atlántico con mareas muy altas o muy bajas.

Una antigua isla-barrera que formaba marismas en la bahía de Cádiz

Entre el resto de trabajos realizados en el marco de Vestigium destacan las indagaciones en Camposoto, Punta del Boquerón y el islote de Sancti Petri, que han llevado a reconstruir un paisaje muy distinto al actual. Al parecer, durante el Holoceno medio -hace 8.000-6.000 años- este sector estuvo protegido por una antigua isla-barrera situada aproximadamente a 500-700 metros al oeste de la costa actual, que favoreció la formación de extensas marismas hacia el interior de la bahía de Cádiz.

En Punta del Boquerón, se han identificado paleosuperficies de marisma, industria lítica y cerámicas modeladas a mano que evidencian la ocupación de este entorno durante la Prehistoria reciente. Se han recuperado también restos dentales de bovino y estructuras de madera que podrían corresponder a antiguos corrales de pesca. En el islote de Sancti Petri, los sondeos han documentado una amplia secuencia histórica y han recuperado fragmentos de mármol, pavimentos hidráulicos, tejas, puntas de flecha fenicias, precintos romanos de plomo, proyectiles de honda y residuos asociados al trabajo de los metales.

Por su parte, en Tarifa uno de los principales resultados paleobiológicos ha sido la documentación de 635 huellas fósiles de vertebrados atribuidas al Pleistoceno temprano y a los inicios del Pleistoceno medio. El conjunto, modelizado en 3D, incluye rastros de uros, proboscídeos, jirafas y cérvidos y constituye un registro de gran valor para reconstruir los ecosistemas del extremo meridional de la península ibérica.