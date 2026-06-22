Matalascañas y Punta Umbría se preparan para la Noche de San Juan: solo hogueras autorizadas y multas de hasta 400 euros si haces esto

La Noche de San Juan vuelve a protagonizar el verano en las playas de Huelva. Entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio, vecinos y turistas podrán disfrutar de una de las citas más esperadas del verano en Matalascañas y Punta Umbría, donde los ayuntamientos han preparado hogueras controladas, música y dispositivos especiales para que la fiesta se viva con seguridad.

Así será la Noche de San Juan en Matalascañas

En Matalascañas, el Ayuntamiento de Almonte ha organizado la tradicional hoguera de San Juan en la bajada de La Peña, el conocido 'tapón' de Matalascañas. La celebración tendrá lugar este martes, 23 de junio, desde las 22.00 hasta las 02.00 horas, con la actuación de los DJs Benjamín Serdio y Juanito Volumen, que pondrán música a una noche pensada para dar la bienvenida al verano junto a la orilla.

La Noche de San Juan en Matalascañas tendrá una única hogera junto a La Peña. / Ayuntamiento de Almonte

El encendido de la hoguera está previsto a las 00.00 horas, ya en la madrugada del miércoles 24 de junio, como momento central de una fiesta que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en este enclave del litoral onubense.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que está prohibido realizar hogueras en la playa, salvo la organizada oficialmente por el Consistorio. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y evitar riesgos en una noche de gran afluencia en la costa.

Punta Umbría habilita cinco fuegos controlados

Por su parte, Punta Umbría celebrará también la Noche de San Juan con un dispositivo de hogueras autorizadas en distintos puntos de su playa. El Ayuntamiento habilitará cinco fuegos controlados para que la fiesta se desarrolle de forma ordenada y segura. Las hogueras autorizadas estarán ubicadas en la zona del Albergue Juvenil, Altair, Puntamar, La Bota —junto al puesto de Protección Civil— y El Portil, en la calle Zorzal.

Noche de San Juan en Punta Umbría. / Ayuntamiento de Punta Umbría

El Consistorio puntaumbrieño ha recordado una serie de normas básicas para la celebración. Está prohibido saltar las hogueras, encender fuegos fuera de los puntos autorizados, utilizar bombonas o materiales inflamables y aportar leña o combustible ajeno al facilitado por el Ayuntamiento.

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Las infracciones pueden conllevar sanciones de entre 200 y 400 euros, por lo que se pide colaboración ciudadana para disfrutar de la noche de forma responsable.