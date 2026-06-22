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Juanma Moreno quiere cerrar el acuerdo con Vox "cuanto antes": el PP andaluz defiende un "gobierno en solitario" y "estabilidad" para cuatro años

El presidente andaluz mantiene la máxima discreción en cuanto al contenido de las negociaciones aunque plantea un primer pleno a corto plazo con el objetivo de iniciar la elaboración de los presupuestos de 2027

Juanma Moreno y Antonio Repullo en el congreso del PP andaluz

Juanma Moreno y Antonio Repullo en el congreso del PP andaluz / AJ González / COR

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Las negociaciones para conformar el nuevo gobierno andaluz arrancan una nueva semana clave. Esta semana el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, reúne a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y el próximo lunes 29 de junio comunicará formalmente la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía. A partir de ahí, se debe fijar la fecha de la primera convocatoria de Pleno que iniciará la cuenta atrás de dos meses para otra convocatoria electoral si no hay un pacto cerrado. "Esperemos que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y que tengamos un gobierno para empezar a trabajar los presupuestos del próximo año", apremió el presidente andaluz.

El PP mantiene la máxima "discreción" en relación con sus negociaciones con Vox y sigue sin desvelar las incógnitas existentes en torno a los temas claves como el concepto de "prioridad nacional" o la posible entrada de la formación de Santiago Abascal en el Consejo de Gobierno de San Telmo. "El único acuerdo que tenemos es la discreción", insisten los dirigentes populares cada vez que son consultados sobre el estado de las negociaciones.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo / el correo

En cualquier caso, sí hay dos prioridades que siguen encima de la mesa del PP, condicionadas por la evolución de las negociaciones entre las dos formaciones. La primera, un "gobierno en solitario". El equipo del presidente andaluz mantiene públicamente su intención de no ceder consejerías a Vox, y especialmente la de Agricultura, la principal reivindicación de los de Santiago Abascal. Esto marcaría una diferencia sustancial en relación con otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla y León o Aragón. "Nuestro objetivo es un gobierno en solitario. Respetamos lo que digan el resto de partidos sobre sus preferencias, pero nosotros preferimos que todos los consejeros sean del PP", apuntó el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo.

En segundo lugar, que el pacto que se firme dé estabilidad a la Junta de Andalucía durante un periodo de cuatro años con sus correspondientes presupuestos. "Lo importante es un buen acuerdo estable y para cuatro años con un gobierno solvente que soluciones los problemas. No queremos un gobierno como el de Pedro Sánchez con socios que no se hablan y con bloqueos. Queremos estabilidad", detalló Repullo.

Vox es la única opción

Pese al debate abierto por iniciativas como la carta abierta de UGT Andalucía pidiendo un gran acuerdo político o voces como el alcalde socialista de Chiclana planteando una abstención condicionada, el PP andaluz descarta cualquier vía de diálogo o negociación distinta a la de Vox. "Ellos se han autoexcluido, no quieren hablar", apuntó Repullo.

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En este sentido, la dirección regional del PP andaluz reclamó a los grupos de la izquierda que no cuestionen las negociaciones abiertas con Vox: "Le pedimos al resto de grupos que actúen con responsabilidad, que huyan del tacticismo y que faciliten la única investidura posible que es la de Juanma Moreno.

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