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Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alerta

Aemet activa alertas por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas antes de una bajada progresiva desde el miércoles, aunque el calor volverá a ganar fuerza el fin de semana

Turistas se refrescan frente al calor.

Turistas se refrescan frente al calor. / Salas / EFE

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La ola de calor golpeará a Andalucía este martes con toda su dureza. La Aemet ha anunciado los primeros avisos rojos del año por calor en la comunidad autónoma, con cinco provincias en alerta por altas temperaturas, dos con aviso de nivel rojo (44 grados), dos con naranja y uno con amarillo, en un contexto de temperaturas extremadamente altas en general, entre 5 y 10 grados por encima de la media para la época del año, según informa Rubén del Campo, portavoz de la agencia.

Avisos rojos en Córdoba y Jaén

El calor extremadamente alto será la protagonista este martes en las ocho provincias, aunque serán cinco las que se encuentren en alerta, antes de que el miércoles comience a aflojar las temperaturas en general, según Del Campo. Aemet activará avisos por altas temperaturas en Córdoba, Jaén, Almería, Granada y Sevilla entre las 13.00 y las 21.00 horas, con los niveles más altos en la Campiña cordobesa y en Morena y Condado, en Jaén, donde habrá aviso rojo por máximas de hasta 44 grados.

En Córdoba, además del aviso rojo en la Campiña, habrá aviso naranja en la Sierra y Pedroches y en la Subbética, con máximas de 40 grados. En Jaén, el aviso rojo afectará a Morena y Condado, mientras que Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir estarán en aviso naranja, con hasta 43 grados y posibilidad de alcanzar los 44 en el cauce del Guadalquivir; la Capital y Montes quedará en aviso amarillo por 39 grados. También habrá aviso naranja en el Poniente y Almería capital, con 39 grados, y en la Cuenca del Genil de Granada, con 40 grados, mientras que en el Valle del Almanzora y Los Vélez se activará el aviso amarillo por 38 grados. En Sevilla, la Sierra Norte y la Campiña sevillana estarán en aviso amarillo por 39 grados, aunque localmente podrán superarse los 40.

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Cuándo bajarán las temperaturas

Tal como informa Rubén del Campo, el alivio térmico comenzará a notarse a partir del miércoles, especialmente por la mitad occidental de Andalucía, aunque la bajada más clara y generalizada llegaría el jueves, cuando las temperaturas empezarían a alejarse de los valores extremos del martes. Aun así, no se tratará de una disminución brusca, ya que el calor seguirá siendo intenso en buena parte de la comunidad, sobre todo en el valle del Guadalquivir. Además, la tregua podría ser corta: de cara al fin de semana, los termómetros tenderán de nuevo a subir, por lo que Andalucía volverá a quedar bajo un ambiente plenamente veraniego, aunque previsiblemente lejos del pico más duro de esta ola de calor, y tampoco se podría ya calificar como tal

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