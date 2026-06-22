El PSOE andaluz exige la convocatoria de un pleno extraordinario "urgente" para anular la licencia del Algarrobico y que sus concejales rectifiquen
Los dirigentes socialistas de Carboneras están suspendidos del partido de forma cautelar tras contradecir la decisión del partido
El PSOE andaluz quiere explicaciones. El pasado miércoles, los concejales del PSOE del Ayuntamiento de Carboneras apoyaron el aplazamiento del pleno para anular la licencia de obras del Algarrobico. La decisión, que contradecía las directrices del partido a nivel provincial y autonómico, ha supuesto su suspensión cautelar. Pese a todo, en el PSOE-A pide un pleno extraordinario "urgente": "El Algarrobico se va a tirar".
El último pleno de Carboneras duró 15 minutos. Este tiempo fue suficiente para que el grupo municipal socialista apoyaran la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela y suspendieran el pleno, que podía marcar un antes y un después en la historia del municipio almeriense. Aprobar la nulidad de la licencia es el paso previo a la demolición del hotel, una situación deseada por el Estado y la Junta de Andalucía.
"El Algarrobico se va a tirar", ha reiterado una y otra vez la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, a preguntas de los medios. Además, la dirigente socialista ha asegurado que sus compañeros de partido "tendrán que dar una explicación" para defender el motivo de su voto, contrario a la voluntad de su partido.
El PSOE insiste en un pleno extraordinario
El secretario provincial del PSOE almeriense, José María Martín, anunció, tras conocer la decisión de los concejales, la suspensión cautelar de la militancia, un extremo que fue ratificado posteriormente por la dirección federal. Ahora, los socialistas abren un proceso de plazos para que los concejales de Carboneras puedan presentar sus alegaciones y defender su postura para no ser suspendidos de forma permanente.
Férriz ha recordado que la anulación de la licencia es "una decisión más que tomada" por los socialistas por lo que sus compañeros tendrán que argumentarlo. Además, la diputada del Parlamento de Andalucía ha señalado que su partido va a exigir "que se convoque un pleno extraordinario". De hecho, ha subrayado la importancia de que este "se convoque de forma urgente" para continuar con los deseos del Gobierno.
El retraso en la anulación de la licencia bloquea las intenciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía de iniciar el derribo de la construcción ejecutada en el litoral. De hecho, estaba previsto que en cuanto se anulase la licencia se convocaría la comisión bilateral para repartir los gastos de la demolición tal y como está establecido en el convenio firmado entre ambas administraciones.
Ante la situación que se ha dado en el municipio almeriense, el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía trabajan ya en sus recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir que actúe de oficio y anule la licencia. El TSJA ya había ordenado al Ayuntamiento que suspendiera la licencia, lo que abre la posibilidad de que haya responsabilidades penales o administrativas por no acatar la orden.
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