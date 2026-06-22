Tres heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana
La conductora del turismo que atropelló a varias personas en Frigiliana está siendo investigada por posibles problemas de salud al volante.
Tres personas han resultado heridas tras un atropello múltiple registrado esta tarde en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga), un suceso que ha movilizado a los servicios de emergencia y cuya investigación permanece abierta para esclarecer las causas del incidente, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.
Los hechos se han producido a las 19:30 horas de este lunes, momento en que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.
La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.
Investigación sobre la conductora
Los sanitarios han confirmado que tres personas han resultado heridas en este suceso, mientras se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante.
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