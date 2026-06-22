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Vídeo | Una antigua embarcación de la época romana naufragó a los pies de la actual ciudad de Cádiz
Junta de Andalucía
La actuación más destacada es la llevada a cabo en La Caleta que ha sacado a la luz un hito histórico oculto hasta el momento. Un navío romano se hundió en pleno siglo I d.C. en las costas de Cádiz. "Un barco de gran porte, de unos 24 metros de eslora, en un momento determinado por viento o por no conocer la zona golpeó contra el arrecife del Castillo de San Sebastián y terminó volcando", destaca Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH.