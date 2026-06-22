Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Vídeo | Una antigua embarcación de la época romana naufragó a los pies de la actual ciudad de Cádiz / Junta de Andalucía

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vídeo | Una antigua embarcación de la época romana naufragó a los pies de la actual ciudad de Cádiz

Junta de Andalucía

Añádenos en Google

La actuación más destacada es la llevada a cabo en La Caleta que ha sacado a la luz un hito histórico oculto hasta el momento. Un navío romano se hundió en pleno siglo I d.C. en las costas de Cádiz. "Un barco de gran porte, de unos 24 metros de eslora, en un momento determinado por viento o por no conocer la zona golpeó contra el arrecife del Castillo de San Sebastián y terminó volcando", destaca Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH.

TEMAS

Tracking Pixel Contents