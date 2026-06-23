Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosAemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horasIcónica Santalucía Sevilla Fest pide a Isabel Pantoja que no cancele su concierto del sábado o emprenderá acciones legalesFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoEl pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicaciónMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horariosEl cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y MacarenaEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
instagramlinkedin

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

La Protectora de Ayamonte denuncia la desaparición del dinero obtenido en un mercadillo solidario celebrado en Isla Cristina y destinado a comida, veterinarios y cuidados de los animales del refugio

Imagen del mercadillo solidario.

Imagen del mercadillo solidario. / Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.M.

Huelva

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte (APAPA), ha denunciado la desaparición del dinero recaudado en un mercadillo solidario celebrado el pasado domingo 21 de junio en Isla Cristina (Huelva). La entidad ha lamentado que dos voluntarias permanecieran desde las 8.00 horas atendiendo el puesto con temperaturas de hasta 35 grados para reunir fondos destinados al refugio y que, al final de la jornada, alguien se llevara el dinero obtenido.

Según consta en la denuncia, la recaudación estaba destinada íntegramente al sostenimiento del refugio, donde la protectora atiende a más de 200 animales. Aunque en el momento de presentar la denuncia no se podía precisar la cuantía exacta, la asociación calcula que el dinero sustraído podría rondar entre los 200 y los 300 euros.

Un puesto benéfico en el mercadillo de Isla Cristina

El puesto solidario se instala el tercer domingo de cada mes en el mercadillo de Isla Cristina, concretamente en la zona del acerado junto al Teatro Municipal, en las proximidades de la rotonda Aramburu Macua. Allí, la asociación vende artículos relacionados con animales para sufragar gastos de comida, cuidados veterinarios y mantenimiento del refugio.

El pasado 21 de junio, el puesto estaba siendo atendido por dos colaboradoras de la asociación, ambas mujeres de avanzada edad y de nacionalidad extranjera. La presidenta de la protectora, Arantza Reyes, explicó posteriormente que las voluntarias estuvieron “solas, a 40 grados, atendiendo a la multitud” y que, en un descuido, desapareció la caja con el dinero.

Una presunta sustracción al descuido

Según la denuncia, el dinero en efectivo que se iba recaudando con las ventas benéficas era depositado en el interior de un bolso tipo monedero colocado sobre la mesa de exposición. Sobre las 13.00 horas, las voluntarias se percataron de que el monedero había desaparecido.

Tras realizar una búsqueda bajo la mesa y en las inmediaciones del puesto por si se hubiera tratado de una caída accidental, no lograron encontrarlo. Por ello, las colaboradoras concluyeron que el bolso había sido sustraído al descuido de encima de la mesa, aunque no observaron a ninguna persona en actitud sospechosa ni pudieron aportar datos sobre el presunto autor o autores.

“Nos han robado el mercadillo solidario”

La protectora difundió lo ocurrido en redes sociales con un mensaje contundente: “Nos han robado el mercadillo solidario”. En esa publicación, la asociación lamentó que se hubiera perdido no solo la recaudación del día, sino también el esfuerzo de las voluntarias y el dinero invertido previamente para montar el puesto.

Han robado nuestro esfuerzo, nuestro dinero invertido y, lo peor, la comida y veterinarios de los animales del refugio”, señaló la entidad, que agradeció también el apoyo de los vecinos y colaboradores habituales.

No voy a tolerar que se ensucie el nombre de la protectora

Tras la difusión del caso, Arantza Reyes publicó un nuevo comunicado para responder a las críticas y acusaciones recibidas en redes sociales. La presidenta defendió el trabajo de las dos voluntarias y explicó que no llamaron a la Policía en el momento porque se quedaron en shock, no dominan bien el idioma y no habían visto quién se había llevado el dinero.

No voy a tolerar que se ensucie el nombre de la protectora ni el esfuerzo de dos mujeres mayores que solo querían ayudar”, afirmó Reyes, que también recordó la falta de voluntarios que sufre la entidad. “Siempre pedimos voluntarios porque no tenemos ayuda. Si hubiese más gente vigilando, esto no pasaría”, añadió.

Noticias relacionadas

La asociación ha pedido colaboración ciudadana por si algún testigo presencial pudo observar movimientos sospechosos en la zona del mercadillo. Mientras tanto, APAPA insiste en que lo ocurrido supone un duro golpe para una protectora que sostiene su actividad gracias a donaciones, voluntarios y actividades benéficas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  2. La negociación para la investidura en Andalucía se acelera: el presidente del Parlamento reúne a los grupos para evaluar los apoyos de Juanma Moreno
  3. Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas
  4. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  5. El alcalde de Chiclana plantea una abstención condicionada del PSOE si Juanma Moreno acepta la nueva financiación autonómica para invertir más en sanidad y educación
  6. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  7. Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
  8. El cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: 'Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía

El Gobierno de España reparte ayudas de más de 1.000 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y amplía el número de municipios

El Gobierno de España reparte ayudas de más de 1.000 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y amplía el número de municipios

Aemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horas

Aemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horas

Juanma Moreno llevará a los tribunales el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Juanma Moreno llevará a los tribunales el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Juanma Moreno urge a convocar de forma inmediata el pleno de investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz: "Debe ser lo antes posible"

Juanma Moreno urge a convocar de forma inmediata el pleno de investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz: "Debe ser lo antes posible"

Enfermería, Medicina y Psicología se consolidan como los grados más atractivos en Andalucía: más de 74.600 estudiantes ya han solicitado plaza

Enfermería, Medicina y Psicología se consolidan como los grados más atractivos en Andalucía: más de 74.600 estudiantes ya han solicitado plaza

Gobierno y Junta renuevan su pacto para el derribo del Algarrobico si se anula la licencia pero chocan ante la alternativa de la expropiación

Gobierno y Junta renuevan su pacto para el derribo del Algarrobico si se anula la licencia pero chocan ante la alternativa de la expropiación
Tracking Pixel Contents