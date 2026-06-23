Adelante Andalucía fija los fallos en los cribados como primer eje de su oposición al nuevo gobierno de PP y Vox: "No permitiremos un pacto del olvido"

La crisis de los cribados del cáncer de mama como centro de la futura oposición de Adelante Andalucía en la nueva legislatura. Su portavoz, José Ignacio García, ha querido dejar claro este mensaje en apoyo a las mujeres víctimas de los fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama tras reunirse en el Parlamento de Andalucía este martes con la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol. "Es un aviso a navegantes", ha expresado García insistiendo en que "será el tema de la investidura".

"Queremos saber la verdad de lo que ocurrió", ha indicado el líder de la formación de izquierda, tal y como repitió durante el trascurso de la pasada campaña electoral. Aseguraba que desde su grupo parlamentario presentarán iniciativas encaminadas a aportar soluciones a las más de 2.000 mujeres que se vieron afectadas por esta crisis en el marco del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

"Pondremos en el centro del debate de investidura la cuestión del cáncer de AMAMA". José Ignacio García ha incidido que no permitirán "que el Partido Popular y Vox hagan un pacto del olvido y maltrato de las pacientes con cáncer en Andalucía". El líder de Adelante Andalucía ha cargado duramente contra la derecha en este sentido, tildando de "politiqueo de despacho" el reparto de sillones que, asegura, están realizando ya Juanma Moreno y la extrema derecha. "Un PP que se niega a reunirse con una asociación de mujeres ya sabemos cuál es la actitud con la que empieza la legislatura el señor Moreno Bonilla". José Ignacio García insiste que se trata de "toda una declaración de intenciones" por parte del presidente en funciones de la Junta de Andalucía.

Cinco meses para realizar una ecografía

La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha denunciado el retraso que siguen sufriendo las mujeres del cribado del cáncer de mama en Andalucía a través de su propia experiencia. "El 3 de marzo fui a mi oncólogo y me mandó una doble ecografía de mama. Tengo la cita el 1 de julio. Cinco meses después. Esto sigue pasando", ha expresado la presidenta de la Asociación que denunció los errores en el sistema de detección precoz de la mano de la Cadena SER.

De este modo, Claverol ha comunicado haberse reunido en los últimos días con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en Andalucía, excepto el Partido Popular. Esto es, ha mantenido encuentros con PSOE, Vox, Adelante y Por Andalucía. Respecto a la formación de Juanma Moreno: "No sabe, no contesta", ha sentenciado la presidenta de AMAMA.