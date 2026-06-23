El tiempo en Andalucía
Aemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horas
Aemet apunta a que el calor seguirá pero las temperaturas extremadamente altas se acaban, con un desplome de las máximas y de las mínimas en solo tres días
El fin de la ola de calor ya está a la vista, según informa Aemet. Se espera un cambio este miércoles con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el término de este fenómeno, una situación que se tornará definitiva el jueves. En Andalucía la bajada de temperaturas será notable desde este martes al jueves con casos como el de Jaén, donde se desplomen los termómetros 12 grados en las máximas en tres días; también destacan 11 grados menos en Córdoba o 9 grados en Almería, por ejemplo.
Así serán los descensos en las ocho capitales de provincia
El cambio de tiempo será muy acusado en las capitales de provincia de Andalucía entre este martes, 23 de junio, y el jueves. Tras el pico de calor, Córdoba pasará de 44 a 33 grados, con una bajada de 11 grados, mientras que Jaén caerá de 43 a 31 grados, el descenso más importante entre las capitales, con 12 grados menos. También bajarán con claridad Almería, de 39 a 30 grados; Sevilla, de 36 a 29; Granada, de 40 a 34; y Huelva, de 31 a 26 grados. En el litoral atlántico, Cádiz pasará de 28 a 25 grados, con una bajada más suave, mientras que Málaga será la excepción, ya que subirá ligeramente de 33 a 34 grados el jueves.
El descenso también se notará en las temperaturas mínimas, especialmente en las capitales que han soportado noches más cálidas. Almería bajará de 30 a 23 grados de mínima, Jaén pasará de 29 a 20, Sevilla de 23 a 18, Huelva de 20 a 17, Cádiz de 23 a 21, Córdoba de 21 a 18 y Granada de 20 a 19 grados. En Málaga, las mínimas se mantendrán sin cambios, con 23 grados tanto el martes como el jueves. La evolución deja, por tanto, una bajada generalizada en casi toda Andalucía, más marcada en el interior y algo más contenida en las capitales costeras.
Y qué pasa el fin de semana en Andalucía
Aunque hay incertidumbre al respecto, se prevé que el fin de semana haya un aumento de temperaturas a nivel general en Andalucía, con algún posible aviso por altas temperaturas, pero sin que se pueda considerar como ola de calor. Habrá que esperar a que avancen los días para afinar el pronóstico.
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