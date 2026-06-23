Enfermedad aviar
Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía
El Ministerio de Agricultura confirma cuatro nuevos focos en granjas de Valladolid, elevando a cinco los casos detectados en la provincia
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado cuatro nuevos casos de enfermedad de Newcastle en granjas avícolas de la provincia de Valladolid, que eleva ya a cinco el número total de focos detectados, según los datos ministeriales consultados por Europa Press.
Nuevos focos en granjas avícolas de Valladolid
Los cuatro nuevos casos están confirmados el 19 de junio y están localizados en La Pedraja de Portillo, dos de ellos, y en Íscar y en Montemayor de Pililla, los otros dos.
Estos cuatro nuevos casos de enfermedad de Newcastle se suman al confirmado el pasado lunes día 15 en una granja de Aldea de San Miguel, también en la provincia de Valladolid donde se han localizado los casos detectados en la comunidad de Castilla y León.
El Ministerio ha confirmado casos también en Galicia, Andalucía y Asturias, uno en cada caso; Murcia, dos, y Cataluña, cinco.
Qué es y cómo afecta a las granjas la enfermedad de Newcastle
La enfermedad de Newcastle es una infección vírica altamente contagiosa que afecta a las aves y está causada por un virus de la familia Paramyxoviridae, concretamente el Paramyxovirus aviar tipo 1 (APMV-1). El periodo de incubación de la enfermedad oscila entre 5 y 20 días.
Esta enfermedad puede presentarse con distinta gravedad en los animales. Existen formas lentogénicas, de carácter leve; mesogénicas, de intensidad moderada; y velogénicas, consideradas muy virulentas. Su manifestación más habitual es una infección respiratoria, aunque también pueden aparecer otros síntomas como depresión, alteraciones nerviosas o diarrea.
Al tratarse de una enfermedad presente de forma natural en aves silvestres, puede llegar a afectar a aves domésticas en cualquier parte del mundo. Por este motivo, la mayor parte de los países han optado por aplicar políticas de vacunación como medida de prevención y control.
La enfermedad de Newcastle afecta a las aves y está considerada una enfermedad de declaración obligatoria. La detección de infección por el virus de la enfermedad de Newcastle debe notificarse de forma inmediata, salvo en determinados casos, como cuando se diagnostica en columbiformes que no se mantengan como aves de corral o en animales silvestres de las especies incluidas en la lista.
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