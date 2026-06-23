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Narcotráfico

Detenido en Chiclana tras atropellar a un guardia civil durante una operación contra el petaqueo en La Barrosa

El agente sufrió diversas contusiones y magulladuras tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor intentaba huir de la playa

Una embarcación dedicada al petaqueo captada por los servicios de vigilancia de la Guardia Civil

Una embarcación dedicada al petaqueo captada por los servicios de vigilancia de la Guardia Civil / Guardia Civil

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Una operación contra el petaqueo en la provincia de Cádiz vuelve a demostrar los riesgos profesionales de la lucha contra el narcotráfico. El Instituto Armado ha detenido en Chiclana a una persona acusada de atropellar presuntamente de forma intencionada a un guardia civil durante una intervención contra el petaqueo desarrollada en la madrugada de este martes, 23 de junio, en la playa de La Barrosa.

Según ha informado el Instituto Armado a través de una nota de prensa, la actuación se produjo en el marco de un dispositivo contra las organizaciones dedicadas al abastecimiento logístico de embarcaciones ilegales, habitualmente utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico. En la operación resultó herido un guardia civil que perseguía a pie al detenido y otros dos agentes sufrieron lesiones durante la posterior huida del vehículo.

Los hechos comenzaron cuando los agentes que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, conocido como SIVE, detectaron la aproximación de una embarcación de alta velocidad a la costa de La Barrosa. La embarcación se dirigía a la playa con la intención de recibir víveres y apoyo logístico.

De manera inmediata, la Guardia Civil organizó un dispositivo de intercepción en el que participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, la USECIC, además de patrullas del puesto de Chiclana.

Al percatarse de la presencia policial, la embarcación cambió de rumbo y se dirigió de nuevo hacia mar abierto, interrumpiendo el abastecimiento. En ese momento, las personas que participaban en esas labores comenzaron a huir de la zona.

Uno de los guardias civiles de la USECIC inició entonces la persecución a pie de uno de los sospechosos, que consiguió subirse a un vehículo. Según la Guardia Civil, el ahora detenido arrancó el turismo y se dirigió directamente hacia el agente, al que atropelló antes de escapar del lugar.

Como consecuencia del atropello, el guardia civil sufrió diversas contusiones y magulladuras. Pese a encontrarse herido, el agente logró facilitar a sus compañeros la dirección de la huida y las características tanto del vehículo como del sospechoso, una información que resultó clave para su localización posterior.

Poco después, dos patrullas de la Guardia Civil localizaron el turismo cuando entraba en una calle sin salida. Lejos de detenerse, el conductor volvió a intentar escapar y, según el relato del Instituto Armado, embistió de forma reiterada contra los vehículos policiales que le cortaban el paso. En esas maniobras resultaron lesionados otros dos agentes. Finalmente, los guardias civiles consiguieron reducir y detener al conductor.

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, dos delitos contra la seguridad del tráfico y un delito relacionado con actividades de narcologística, conocido comúnmente como petaqueo.

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La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones y no descarta que puedan producirse nuevas detenciones relacionadas con esta intervención.

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