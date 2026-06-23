Empresas e inversores ven Andalucía como "destino refugio" ante la tensión internacional pero crece la preocupación por los costes energéticos
El informe de BDO destaca la confianza del tejido empresarial en el crecimiento económico de Andalucía: el 92% anuncia nuevas inversiones en 2026
Las empresas y los fondos de inversión confían en la situación económica de Andalucía y en las posibilidades de crecimiento pese a la situación de incertidumbre internacional agravada desde la guerra de Irán. El 90% anuncian nuevas operaciones durante este año en la comunidad autónoma y casi la mitad alcanzaron su récord en cuanto a movilización de recursos económicos en 2025. Pese a esto, existe un freno que preocupa cada vez más al tejido económico: la subida de los costes energéticos. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Retos y perspectivas de la inversión en Andalucía difundido este martes por BDO.
El informe está basado en dos encuestas realizadas a fondos de inversión y a empresas con actividad económica en Andalucía. Estas consultas reflejan una confianza en la evolución económica que ven positiva el 70% de las empresas, aunque sólo el 25% de los fondos de inversión. De hecho, el 92% prevé realizar nuevas operaciones este año y la mayoría tienen en previsión un aumento de su facturación. Se trata de un análisis que responde a la situación económica del conjunto del país aunque con expectativas algo mejores en el caso de la comunidad autónoma: el 61% de los empresarios y la mitad de los fondos de inversiones detectan una evolución mejor en Andalucía.
"Andalucía ya desempeña un papel preponderante en sectores de alto valor y crecimiento, como la tecnología, el ámbito aeronáutico o la minería avanzada, el reto es dejar atrás percepciones ancladas en un pasado identificado casi en exclusiva con lo agropecuario y el turismo, actividades fundamentales pero que hoy ya no explican por sí solas la realidad productiva andaluza”, apunta José María Silva, socio responsable de BDO en Andalucía,
Principales preocupaciones
La principal preocupación y freno para este impulso de la actividad económica por parte de las empresas en estos momentos es el coste energético. La subida de la luz está en su máximo histórico en cuanta a la inquietud que supone para empresarios y fondos de inversión. Ha desplazado así a otros temas como la inflación o las condiciones de financiación.
En cuanto a la situación de tensión internacional por la guerra de Irán, para empresas e inversores puede suponer una "oportunidad" para Andalucía. España se considera un "destino refugio" y dentro del conjunto del país, Andalucía aparece como "bien posicionada" para la captación de visitantes y de proyectos.
De hecho, son el turismo, el ocio, la salud y el deportes los sectores que ahora mismo suponen un mayor atractivo para los inversores y empresas. Alcanza su récord. Aunque, al mismo tiempo, han aumentado los proyectos vinculados al sector IT y la tecnología.
El reto demográfico mantiene su relevancia para las empresas, aunque la percepción de impacto directo en las organizaciones ha descendido del 80% al 63%. Entre quienes reconocen su efecto, la escasez de talento joven emerge como la principal amenaza para el crecimiento.
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