Enfermería, Medicina y Psicología se consolidan como los grados más atractivos en Andalucía: más de 74.600 estudiantes ya han solicitado plaza

Hay carreras que siguen liderando el ranking como las más solicitadas año tras año. Cada junio, una vez terminada la selectividad, miles de jóvenes ordenan sus preferencias, calculan notas de corte, comparan campus y esperan una adjudicación. Es importante porque no solo deciden dónde estudiarán, sino también dónde vivirán los próximos años. En Andalucía, ese mapa vuelve a estar dominado por la rama sanitaria: Enfermería y Medicina son, de nuevo, los grados más demandados del sistema público universitario, pero también Educación Primaria o Psicología.

Un total de 74.626 estudiantes han solicitado plaza en los grados que ofertan las nueve universidades públicas andaluzas para el curso 2026/2027, según los datos recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación tras el cierre del plazo de preinscripción del Distrito Único Andaluz. Las solicitudes, formalizadas entre el 11 y el 22 de junio, suman 490.093 peticiones en distintas preferencias.

El dominio de las titulaciones sanitarias es claro. Si se tienen en cuenta todas las peticiones formuladas, el grado más demandado es Enfermería, con 58.823 solicitudes. Le sigue Medicina, con 42.527. A más distancia aparecen Psicología, con 23.550; Fisioterapia, con 22.064; y Educación Primaria, con 20.449.

También figuran entre las titulaciones con más demanda Administración y Dirección de Empresas, con 14.607 peticiones; Derecho, con 14.034; Educación Infantil, con 13.440; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 13.116; e Ingeniería Informática, con 9.568.

El peso de la rama sanitaria se ve todavía con más nitidez al cruzar titulaciones y universidades. La enseñanza con más solicitudes es Enfermería en la Universidad de Cádiz, con 13.981 peticiones. El segundo puesto lo ocupa también Enfermería, en este caso en la Universidad de Granada, con 10.434. Le siguen Enfermería en la Universidad de Sevilla, con 9.911, y en la Universidad de Málaga, con 6.808.

La US, primera en solicitudes para Medicina

A partir de ahí entra Medicina, que ocupa los siguientes puestos con presencia en las ocho universidades públicas andaluzas que imparten este grado. La Universidad de Sevilla registra 6.192 solicitudes; Granada, 5.839; Málaga, 5.510; Cádiz, 5.295; Córdoba, 5.188; Jaén, 4.867; Huelva, 4.853; y Almería, 4.775.

Las veinte primeras posiciones están copadas por titulaciones de la rama sanitaria. Hay que bajar varios puestos para encontrar otro ámbito: Educación Primaria en las universidades de Sevilla. Allí se contabilizan 4.001 peticiones y en Granada 3.909. También aparecen entre las treinta primeras Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Sevilla, con 3.233 solicitudes; Educación Primaria en Málaga, con 2.920; y Administración y Dirección de Empresas en Sevilla, con 2.907.

Medicina lidera las primeras preferencias

La fotografía cambia ligeramente cuando se observan solo las titulaciones elegidas en primera preferencia, aunque el dominio sanitario se mantiene. Medicina ocupa los dos primeros puestos: el grado de la Universidad de Sevilla, con 2.252 solicitudes, y el de la Universidad de Granada, con 1.544.

En tercer y cuarto lugar aparece Enfermería, tanto en Sevilla, con 1.446 peticiones, como en Granada, con 1.318. Completan los diez primeros puestos Psicología en Granada, con 1.123; Veterinaria en Córdoba, con 1.073; Psicología en Sevilla, con 1.034; Educación Primaria en Sevilla, con 937; Educación Primaria en Granada, con 865; y Enfermería en Cádiz, con 829.

La primera adjudicación, el 3 de julio

La espera empezará a despejarse el 3 de julio, fecha prevista para la primera adjudicación de plazas. Ese mismo día se abrirá el plazo de matrícula, confirmación o reserva, que permanecerá activo hasta el 9 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio, con plazo hasta el 20 de julio.

La Consejería recuerda que en cada adjudicación los aspirantes deberán consultar su solicitud e interactuar obligatoriamente con el sistema según su situación concreta. No hacerlo supondrá quedar excluido del procedimiento de admisión.

El orden de preferencia marcado en la solicitud será determinante. En cada adjudicación, el sistema asignará al estudiante la plaza correspondiente a la titulación y centro de mayor preferencia en el que resulte admitido por su nota de acceso.

Las solicitudes por aspirante

Cada aspirante ha incluido una media de 6,57 opciones, aunque se han registrado casos extremos de estudiantes que han llegado a incorporar hasta 246 propuestas en una misma solicitud. Las mujeres son mayoría entre quienes han participado en el proceso: 45.660 solicitantes, el 61,2% del total, frente a 28.966 hombres, que representan el 38,8%. También ellas han registrado una media superior de peticiones, con 6,77 opciones, frente a las 6,25 de los hombres.

La gran mayoría de quienes aspiran a entrar en el sistema universitario público andaluz reside en la propia comunidad. En concreto, 57.528 estudiantes tienen domicilio en Andalucía, el 77,09% del total. Otros 16.462 aspirantes, el 22,06%, proceden de otras comunidades autónomas, mientras que el 0,85% corresponde a solicitantes residentes fuera de España.

Por provincias, Sevilla encabeza la lista de alumnado andaluz inscrito, con 15.098 solicitudes. Le siguen Málaga, con 10.449, y Cádiz, con 8.114. A continuación aparecen Granada, con 7.174; Córdoba, con 4.993; Almería, con 4.643; Jaén, con 3.932; y Huelva, con 3.125. También entre los solicitantes andaluces se repite la mayoría femenina: 34.026 mujeres, frente a 23.502 hombres.

Andalucía también atrae alumnado de fuera. Entre los estudiantes procedentes del resto de España destacan los de Extremadura, con 2.790 inscripciones; Castilla-La Mancha, con 2.627; Canarias, con 1.621; Región de Murcia, con 1.502; y Comunidad Valenciana, con 1.411. El resto de territorios se mantiene por debajo del millar.

La Consejería ha contabilizado además 3.690 preinscripciones de estudiantes extranjeros, residan o no en España. De ellas, 1.199 corresponden a estudiantes europeos, 1.183 a africanos, 986 a americanos y 322 a asiáticos.