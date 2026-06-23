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El Gobierno de España reparte ayudas de más de 1.000 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y amplía el número de municipios

La financiación estatal pretende acelerar la recuperación económica y social de las zonas damnificadas por las borrascas, además de reforzar la capacidad de respuesta ante futuros episodios

Imagen de los daños provocados por el pasado temporal en Jimena de la Frontera.

Imagen de los daños provocados por el pasado temporal en Jimena de la Frontera. / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El Gobierno central reparte 1.029 millones en municipios andaluces para la recuperación tras el tren de borrascas. Las tormentas que asolaron Andalucía entre noviembre del año pasado y febrero de este año dejaron daños en una importante parte de los municipios de la comunidad autónoma. Ahora, cinco meses después, el Ejecutivo ha repartido la financiación para hacer frente a los daños ocasionados.

Como ya anunció en su momento la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de estas ayudas es poder cubrir el 100% del coste de los daños de los municipios que resultaron más afectados por las lluvias y el viento. En total, el 72% de las localidades de la comunidad autónoma han podido beneficiarse de esta línea estatal de subvenciones.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández se ha reunido con los ocho subdelegados provinciales en la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno celebrada en Antequera. "El compromiso del Gobierno de España de estar al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía cuando se producen situaciones excepcionales, movilizando todos los recursos necesarios para acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas", ha señalado.

El Gobierno espera repartir más dinero

"Estas ayudas forman parte del amplio dispositivo desplegado por el Gobierno de España para acelerar la recuperación de los territorios afectados por los fenómenos meteorológicos adversos y reforzar su capacidad de respuesta ante futuros episodios similares", ha explicado Fernández. Además, ha puntualizado que servirán para reparar los daños, pero también para realizar actuaciones preventivas.

Las ayudas estaban abiertas a 522 municipios, de los cuales solo 510 presentaron proyectos. Así, además de los 361 municipios que han sido aprobados, otros 149 podrán beneficiarse de esta ayuda. Fuentes de la Delegación consultadas por El Correo de Andalucía explican que puede llegar a "casi duplicarse la cantidad" de dinero ya que, "día a día se incorporan" municipios que han subsanado sus solicitudes.

A los municipios que resultaron beneficiados en una primera fase de las ayudas, se pueden sumar otros 44 municipios que tienen hasta el próximo 2 de julio para presentar sus proyectos. A estas localidades, acogidas en el Anexo 6, también se les cubriría el 100% de los gastos. "Queda mucho margen", insisten desde la Delegación.

Otras ayudas

Desde la Delegación subrayan que todo el dinero que ha sido aprobado se ingresa de forma automática. "Se entiende que han tenido que hacer frente a tal magnitud de daños que no pueden afrontar por si solos ese adelanto para empezar la obra", detallan para puntualizar que, incluso, "la subvención se le adelanta antes de que empiecen a justificar el gasto".

Además de las ayudas para cubrir el 100% de los gastos, el Gobierno central también ha abierto este mismo martes una nueva convocatoria para todos aquellos municipios que fueron declarados de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para que permitir sufragar hasta el 50% de los daños ocasionados. De la que se pueden beneficiar aquellos municipios con suficiencia económica y para los que este gasto no supone un menoscabo para las arcas municipales.

Noticias relacionadas y más

El Gobierno de España también ha abonado 1.081 millones de euros en ayudas directas a 98.049 agricultores y ganaderos andaluces afectados por el temporal. Además, el delgado del Gobierno en la comunidad ha recordado que estas ayudas "se complementan con otras destinadas a trabajadores autónomos, empresas y personas afectadas por desalojos o ceses de actividad, con el objetivo de favorecer la recuperación económica y social de las zonas damnificadas".

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