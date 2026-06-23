Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosAemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horasIcónica Santalucía Sevilla Fest pide a Isabel Pantoja que no cancele su concierto del sábado o emprenderá acciones legalesFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoEl pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicaciónMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horariosEl cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y MacarenaEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
instagramlinkedin

Interrumpido el AVE y el Cercanías de Sevilla por un incendio que ha afectado al sistema eléctrico de la red: más de veinte trenes parados o retrasados

La incidencia ha dejado bloqueados los AVE entre Sevilla y Madrid y todos los trenes que pasan por la estación de Santa Justa

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria / Gustavo Valiente - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

Un fallo del sistema eléctrico causado por un incendio ha provocado la paralización de todos los tres que prestan servicio en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, así como la media distancia y la red de Cercanías de la provincia de Sevilla. La incidencia se ha producido a última hora de la tarde y ha dejado trenes parados en distintos puntos de la red ferroviaria así como retrasos en las salidas. En total hay más de una veintena de trenes afectados.

Según ha informado Adif se trata de una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz. Ha afectado, por tanto, a la alta velocidad, la media distancia y el Cercanías. Por este motivo, se han habilitado ya cambios y anulaciones gratuitas por parte de los operadores. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", apuntan desde Adif aunque de momento no hay plazo para la recuperación del servicio.

Renfe es uno de los operadores afectados por el fallo del suministro eléctrico provocado por el incendio que ha afectado a la red de Cercanías de Sevilla y a la alta velocidad. Desde sus canales en redes sociales ha localizado el fallo en la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz con incidencia en la media distancia y en el cercanías. "Se han habilitados cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados", apuntan desde la compañía.

Noticias relacionadas

La incidencia, según ha podido consultar este periódico, ha afectado al menos a una veintena de trenes que se encuentran parados o que sufren retrasos debido a la caída del suministro eléctrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  2. La negociación para la investidura en Andalucía se acelera: el presidente del Parlamento reúne a los grupos para evaluar los apoyos de Juanma Moreno
  3. Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas
  4. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  5. El alcalde de Chiclana plantea una abstención condicionada del PSOE si Juanma Moreno acepta la nueva financiación autonómica para invertir más en sanidad y educación
  6. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  7. Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
  8. El cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: 'Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo

Interrumpido el AVE y el Cercanías de Sevilla por un incendio que ha afectado al sistema eléctrico de la red: más de veinte trenes parados o retrasados

Interrumpido el AVE y el Cercanías de Sevilla por un incendio que ha afectado al sistema eléctrico de la red: más de veinte trenes parados o retrasados

Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía

El Gobierno de España reparte ayudas de más de 1.000 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y amplía el número de municipios

El Gobierno de España reparte ayudas de más de 1.000 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y amplía el número de municipios

Aemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horas

Aemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horas

Juanma Moreno urge a convocar de forma inmediata el pleno de investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz: "Debe ser lo antes posible"

Juanma Moreno urge a convocar de forma inmediata el pleno de investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz: "Debe ser lo antes posible"

Enfermería, Medicina y Psicología se consolidan como los grados más atractivos en Andalucía: más de 74.600 estudiantes ya han solicitado plaza

Enfermería, Medicina y Psicología se consolidan como los grados más atractivos en Andalucía: más de 74.600 estudiantes ya han solicitado plaza
Tracking Pixel Contents