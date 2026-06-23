La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años

La Junta de Andalucía ultima el concurso de méritos para el acceso a cátedras de los profesores de Secundaria con el objetivo de abrir las plazas en septiembre. Lo hará como respuesta a una reivindicación histórica del sector, tras más de 25 años sin abrir este procedimiento. Así, antes de que termine el año la Consejería de Educación completará la adjudicación de 1.500 plazas a través de un concurso de méritos, a diferencia de las del resto de cuerpos el pasado 20 de junio, que fueron mediante un examen de oposición. En este caso, serán los méritos de los profesores de Secundaria los factores que asignarán las plazas de catedráticos.

Tal como explican fuentes del sindicato UGT, actualmente la Consejería de Educación está en plena negociación con los sindicatos que pactaron el Acuerdo de 16 de julio de 2025, sobre mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía. Fueron UGT, CSFI y ANPE. En él, se establecieron medidas como la bajada de ratio a 22 alumnos, el aumento de las plantillas y el acceso a cátedras, entre otros puntos. "Desde la administración nos dijeron que se comprometían a ofertar las plazas antes de que terminara el año, no el curso. Ahora estamos en plena negociación para que lleguen en septiembre, con el inicio del próximo curso", sostienen desde la delegación de Educación de UGT Andalucía.

De acuerdo con el pacto con los sindicatos, en los próximos tres años se ofertarán 4.000 plazas. Además, del total se reservará un cupo no inferior al 10% para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Según la Junta de Andalucía, esta convocatoria busca además de "fortalecer" la estructura del sistema educativo andaluz, "favorecer la promoción interna del profesorado".

Distribución de las plazas por especialidades

Del total de plazas, la inmensa mayoría, 1.460, se destinan al cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, repartidas en 33 especialidades. Entre ellas destacan Matemáticas, con 195 plazas; Lengua Castellana y Literatura, con 191; Inglés, con 172; Geografía e Historia, con 120; y Tecnología, con 88.

El resto de plazas de Secundaria se distribuye entre otras especialidades como Filosofía, Griego, o Física y Química, pero también otras como Intervención Sociocomunitaria, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrónicos y otras especialidades vinculadas a la Formación Profesional.

En el caso del cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, la oferta contempla 28 plazas distribuidas en cuatro especialidades: 19 para Inglés, seis para Francés, dos para Alemán y una para Italiano.

Por su parte, el cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño contará con 12 plazas repartidas en nueve especialidades. Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos, Fotografía y Volumen tendrán dos plazas cada una. El resto de especialidades contará con una plaza: Dibujo Técnico, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Materiales y Tecnología: Diseño, Medios Informáticos y Organización Industrial y Legislación.

Requisitos, plazos y negociación

Cualquier profesor de Secundaria podrá presentarse al acceso a cátedra, siempre que cumpla con los requisitos del Real Decreto 276/2007 del 23 de febrero, el "manuela básico" de toda oposición de docentes. Entre ellos, estar licenciado o llevar ocho años como funcionario de carrera. A partir de ahí, tal como sostienen los sindicatos, todavía se tienen que definir los méritos y la baremación de cada uno de ellos de cara al futuro concurso.

Cabe tener en cuenta que un concurso de méritos ordena a los aspirantes por puntos, según lo que puedan acreditar documentalmente: experiencia, formación, titulaciones, cursos, idiomas, oposiciones aprobadas antes, etc. Por lo tanto, estos serán los parámetros que se tengan en cuenta para asignar las plazas para catedráticos.

Actualmente, los esfuerzos de los sindicatos están dirigidos a finalizar la negociación a lo largo del mes de julio para que la Junta de Andalucía oficialize la fecha de convocatoria. "A parincipios de septiembre la gente podría presentarse con un plazo de 20 dias o más para que todo el mundo pudiera preparar sus méritos y hacer los trámites con tranquilidad", apuntan desde UGT. En cuanto a la participación, aunque todavía no hay estimaciones sobre el número de aspirantes, el sindicato augura una "alta participatión" por la expectación del concurso.