Matalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporales

El día más esperado de la playa de Matalascañas (Huelva) ha llegado. Según ha anunciado el grupo municipal Ilusiona, que gobierna Almonte con el alcalde, Francisco Bella, al frente, el nuevo paseo marítimo será inaugurado el próximo jueves 25 de junio, una vez ya han terminado las obras de remodelación integral acometidas tras los temporales.

Pocos meses después del temporal

La actuación llega apenas cuatro meses después del fuerte temporal que golpeó el frente litoral de Matalascañas y dejó importantes daños en una infraestructura clave para vecinos, visitantes, empresarios y para la imagen turística de una de las playas más importantes de la provincia de Huelva. Desde el Ayuntamiento han destacado que los trabajos se han desarrollado en “tiempo récord” para que la playa no perdiera el pulso del verano.

El nuevo paseo marítimo incorpora mejoras en los accesos, con rampas accesibles y escaleras hacia la playa, además de una renovación del frente litoral que permite recuperar la conexión entre el paseo y la arena. La obra ha sido una de las actuaciones más esperadas de los últimos meses, después de que los temporales dejaran seriamente afectada una zona de aproximadamente 1,5 kilómetros.

Matalascañas se prepara para el verano

La reconstrucción se ha llevado a cabo en paralelo a otros trabajos de puesta a punto de la playa para la temporada estival, como el balizamiento de la costa, la instalación de puestos de socorro, la mejora de accesos y las labores de limpieza y cribado de la arena. El objetivo es que Matalascañas llegue al verano con mejores servicios, mayor seguridad y una imagen renovada tras meses de obras.

La inauguración del paseo llega también después de que el municipio haya recibido una ayuda histórica del Gobierno de España de 23,7 millones de euros para reparar daños ocasionados por las borrascas en Almonte, El Rocío y Matalascañas. Entre las actuaciones previstas figura precisamente la recuperación del paseo marítimo, junto a mejoras en edificios municipales, centros escolares, caminos rurales e infraestructuras hidráulicas.