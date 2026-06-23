Récord histórico de calor en Andalucía: esta es la zona que ha alcanzado la temperatura mínima más alta en junio

La ola de calor que atraviesa España ha dejado ya datos extremos durante el día, pero también registros excepcionales durante la noche. El más llamativo no se produjo bajo el sol de la tarde, sino de madrugada, cuando una estación de la red de la Agencia Estatal de Meteorología marcó una mínima que nunca antes se había medido en junio en la Península.

El dato es contundente: el domingo 21 de junio, la temperatura no bajó de los 30,8 grados en una estación peninsular. Esa cifra no solo supone un récord, sino que pulveriza el registro anterior por 3,7 grados. Hasta este 2026, según los datos de la Aemet, nunca se había alcanzado o superado una mínima de 30 grados en junio dentro de la red peninsular.

El lugar de ese registro histórico fue en la estación meteorológica instalada en el aeropuerto de Almería, convertido en el símbolo de unas noches cada vez más difíciles de soportar durante este episodio de calor extremo. La situación ha sido especialmente intensa en la costa almeriense, donde por tercer día consecutivo algunas zonas no han bajado de los 30 grados durante la madrugada.

Entre los valores más elevados destacaron los 31,5 grados de Cabo de Gata, en Almería; los 28,7 grados de Cazorla, en Jaén; los 28,5 grados de Jaén capital; y los 28,2 grados de Carboneras, también en Almería.

El episodio no se limita a las noches. Durante la jornada del lunes 22 de junio, el calor extremo se extendió por buena parte del país y dejó 101 estaciones de la red de Aemet con temperaturas iguales o superiores a los 40 grados. Esto supone el 12,2% de las 828 estaciones que integran la red de observación de la Agencia Estatal de Meteorología.

Andalucía concentró algunos de los valores más altos de la jornada. En Andújar, en la provincia de Jaén, se superaron los 45 grados, convirtiéndose en uno de los puntos más castigados por la ola de calor. También en Jaén, Bailén alcanzó los 44,2 grados, mientras que Montoro, en Córdoba, llegó hasta los 43,5 grados.

Aunque los registros más extremos se dieron en Andalucía, el calor también apretó con fuerza en otras zonas de España. En el nordeste peninsular se superaron los 42 grados, con valores muy elevados en puntos como Lleida y en el valle del Ebro.

La combinación de temperaturas máximas extremas durante el día y mínimas excepcionalmente altas por la noche está marcando este episodio de calor. La falta de alivio nocturno agrava la sensación térmica y convierte esta ola de calor en un fenómeno especialmente intenso, con registros que ya forman parte de la serie histórica de la Aemet.

El récord de Almería resume la magnitud de la situación: una noche de junio en la que el termómetro no bajó de los 30,8 grados y que marca un antes y un después en los registros de calor de la Península.

Dos provincias de Andalucía en alerta roja por altas temperaturas este martes

Esta situación también se mantuvo durante la madrugada del martes 23 de junio, en la que una treintena de estaciones de la red de Aemet registraron mínimas por encima de los 25 grados, una muestra de que el calor no está dando tregua ni siquiera durante las horas nocturnas.

La situación no da tregua durante el día. El foco más severo se situará en el interior, donde dos comarcas andaluzas estarán bajo aviso de peligro extraordinario por valores que pueden alcanzar los 44 grados.

Avisos meteorológicos para el martes 23 de junio / Aemet

Ese nivel de máximo riesgo -aviso rojo- afectará a la Campiña cordobesa y a Morena y Condado, en Jaén, entre las 13:00 y las 20:59 horas. También será especialmente delicada la situación en el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde se esperan hasta 43 grados y no se descarta que el termómetro llegue a los 44 grados en el cauce del Guadalquivir. En la misma franja horaria estarán en aviso de peligro importante la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa, la Cuenca del Genil, Cazorla y Segura, y la Capital y Montes de Jaén, con máximas previstas entre los 40 y los 41 grados.

El calor también se extenderá a otras provincias andaluzas. En Poniente y Almería Capital el aviso de peligro importante arrancará antes, a las 10:00 horas, con una máxima prevista de 39 grados, en una provincia marcada estos días por mínimas nocturnas excepcionales. Además, Aemet activa avisos de peligro bajo en el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nevada y Alpujarras, la costa granadina, Antequera y varias zonas de Sevilla, como la Sierra Norte, la Campiña sevillana y la Sierra Sur, con valores de entre 36 y 39 grados y posibilidad de superar localmente los 40 grados en puntos de la provincia sevillana.