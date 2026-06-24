Uno de cada cinco andaluces dudó entre dos partidos en las elecciones del 17 M y el 14% cambió durante la campaña, según el CIS

Sólo dos diputados marcaron la diferencia el pasado 17 de mayo entre una nueva mayoría absoluta de Juanma Moreno y un pacto entre PP y Vox. Este estrecho margen de votos fue uno de los ejes del discurso de los dos partidos de la derecha durante la campaña. En el ámbito de la izquierda las tres formaciones pelearon por un nuevo reparto de los equilibrios debido a la irrupción de Adelante Andalucía y la falta de peso de la llamada al voto útil ante una inevitable victoria de los populares. La encuesta post-electoral elaborada por el CIS refleja que un 20% de la población dudó entre dos opciones a la hora de definir su voto y que un 15% decidió a última hora.

La encuesta post-electoral refleja que la mayor batalla por el voto indeciso se produjo en el ámbito de la izquierda. El 20,8% de las personas que se debatían entre dos opciones estaban dudando entre Adelante Andalucía y Por Andalucía; el 18% entre PP y Vox y el 17,% entre Adelante Andalucía y el PSOE. Los movimientos entre bloques, sin embargo, fueron prácticamente nulos. Sólo un 5% de los indecisos estaba dudando entre socialistas y populares. Hubo otro pulso menos relevante cuantitativamente pero sí muy simbólico: un 25% de los votantes de Se acabó la fiesta dudaron y cambiaron su voto a última hora. Es el porcentaje más alto detectado en la encuesta.

La campaña marcó la diferencia para un 15% de los votantes. En este sentido, los encuestados valoraron especialmente la iniciativa y los mensajes de José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía. Obtiene la mayor puntuación con 5,73 puntos. Le sigue Juanma Moreno, con una estrategia centrada en su persona, y valorada con un 5,63. En el otro lado de la balanza, la campaña del PSOE de María Jesús Montero es la peor valorada con 3,54 y ni siquiera obtiene una puntuación elevada entre sus votantes.

Llama la atención, sin embargo, que sea el PSOE el partido que haya conseguido contactar de forma directa con más andaluces para pedirle el voto a través de sus militantes, de las llamadas directas o del puerta a puerta. Incluso la mitad de los encuestados asegura haber enviado algún mensaje sobre el PSOE a través de sus redes. Eso sí, no quiere decir que hayan sido mensajes para promover el voto a María Jesús Montero.

Ratificación tras los resultados electorales

Si la principal elección de los comicios del 17M era entre mayoría absoluta o el "lío" de un pacto entre PP y Vox, la resolución fue la segunda. Sin embargo, esto apenas ha hecho dudar a los andaluces de su decisión en torno al voto en las elecciones.

Una vez con los resultados encima de la mesa el 94% de los andaluces que acudió a las urnas se reafirma en su decisión y sólo el 5% asegura que se hubiera replanteado su elección. La mayor parte de estas dudas no están ni en PP ni en Vox (sus votantes se ratifican en un 97%). Están más bien en el PSOE (un 9% se cuestiona su decisión) y en otros partidos minoritarios que podrían haber cambiado su decisión a la vista de los resultados de la formación que eligieron.