El Gobierno avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio de esta noche y anuncia investigaciones por la caída del cable de Endesa

La caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria fue la causa del corte de la línea férrea entre Sevilla y Córdoba a última hora de la tarde del martes. Durante aproximadamente diez horas, se tuvo que interrumpir toda la circulación de trenes de alta velocidad, media distancia o Cercanías que pasaran por Santa Justa lo que afectó a miles de viajeros que se quedaron parados durante su trayecto o que sufrieron cancelaciones. Aunque el problema de suministro eléctrico se resolvió en torno a las seis y media de la mañana, desde el Gobierno avisan que puede haber incidencias a lo largo de la jornada debido a la recuperación de los trayectos perdidos y a la reubicación de los pasajeros.

"El servicio ha sido restituido pero puede haber incidencias a lo largo de la jornada debido a las reubicaciones", explicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, quien subrayó que al mismo tiempo tanto Adif como la compañía responsable de la caída del cable, Endesa, están realizando investigaciones para aclarar lo ocurrido, para fijar medidas que evita que se repita y para esclarecer si la caída del suministro eléctrico ha podido tener incidencia también en otros ámbitos y no sólo el ferroviario.

Dispositivo especial

Toscano defendió en cualquier caso la respuesta de Adif y de los operadores ante la incidencia causada por la caída del cable de alta tensión. Así, se habilitaron dispositivos especiales que fueron trasladando a los pasajeros afectados durante toda la noche especialmente a los que quedaron bloqueados en mitad de sus trayectos. Al mismo tiempo se abrieron durante toda la noche las estaciones de Atocha, Santa Justa y Córdoba para acoger a los pasajeros afectados.

Los trenes que estaban en circulación pudieron llegar a estaciones cercanas, salvo uno de ellos, en el que se tuvo que realizar un transbordo en vía para evacuar a los viajeros. En algunos casos, los trenes que se dirigían a Sevilla frenaron y dieron marcha atrás para regresar a la estación de Córdoba, donde se transbordó al pasaje en autobús.

Dada la hora a la que se produjo la incidencia y la duración estimada de los trabajos de reparación, se optó por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para la jornada, con el objetivo de dar certidumbre a los viajeros afectados.