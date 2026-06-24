Las izquierdas denuncian un pacto oculto en Andalucía entre PP y Vox: "Que se dejen de teatritos y se pongan las pilas ya"

Oscurantismo en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía. Esta es la denuncia que realizan los grupos de izquierdas en la Cámara autonómica ante las reuniones entre Juanma Moreno y Manuel Gavira para encauzar la futura investidura del presidente popular. "Que se dejen de postureo", clamaba el líder de Adelante Andalucía. "Hay una total opacidad", apuntaban desde la coalición de Por Andalucía, mismo mensaje en el PSOE: "No sabemos absolutamente nada". Los encuentros entre PP y Vox se están produciendo desde hace semanas en el Parlamento. Los de Moreno no comentan nada, mientras Vox aseguró este martes que avanzan las negociaciones pero niega que se haya llegado todavía a un acuerdo.

Los grupos de Adelante Andalucía y Por Andalucía han sido los últimos en reunirse este miércoles con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en la ronda de contactos abierta para designar a un candidato a la investidura. Será Juanma Moreno. Las izquierdas dejan entrever que habrá acuerdo entre los populares y Vox y piden a estas formaciones aceptar esta realidad para que la legislatura eche a andar. De momento, la Mesa de la Cámara confirma el pleno de investidura la próxima semana con la primera votación fijada para el martes 30 de junio. De momento, el PP no tiene asegurados los apoyos.

"Si tienen la mayoría, que haya Gobierno cuanto antes", ha afirmado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Llamaba a Juanma Moreno a aceptar "un poco la realidad", tenga o no la mayoría para ser investido de nuevo como presidente de la Junta de Andalucía, para poder "afrontar los problemas de los andaluces". Poner en marcha la actividad parlamentaria lleva siendo una de principales peticiones de la izquierda en las últimas semanas.

Por su parte, el líder de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, lo tiene mucho más claro. "Va a pactar con Vox, porque no hay dos sin tres", explicaba en referencia a los recientes acuerdos de gobernabilidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Unos territorios donde las negociaciones se llegaron a demorar ante la incertidumbre del punto en el que se encontraban las negociaciones aunque finalmente hubo acuerdos con repartos de consejerías incluido. "Moreno Bonilla dejó ya hace mucho tiempo de ser el moderado y ahora lo va a simbolizar con el pacto que tarde o temprano va a llegar con Vox", sostenía.

Ni rastro del contenido de las negociaciones entre PP y Vox: "Asistimos a una telenovela turca"

La principal denuncia de las formaciones de izquierdas en el Parlamento pasa por acabar con la falta de transparencia que, dicen, está marcando las reuniones entre Moreno y Gavira: "La negociación está siendo con toda opacidad". Desde Por Andalucía, Maíllo ha elevado esta situación al propio presidente del Parlamento. "He llamado un poco a la reflexión, interpelándolo para que no sea una terminal de nadie y ejerza la soberanía del órgano que emana de la voluntad popular de los andaluces garantizando un funcionamiento democrático del mismo".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha comparecido este miércoles en el Parlamento para insistir también en esta idea: "Ha pasado más de un mes y no se sabe absolutamente nada de lo que están pactando, ¿cómo es posible?". Desde las filas socialistas, insistían en conocer el contenido de las negociaciones entre los grupos de derechas: "Queremos saber en qué términos se están produciendo el acuerdo porque son retrocesos". De esta forma, ha puesto el foco en las políticas de igualdad, los derechos del colectivo LGTBI o si se impondrá el pin parental en los centros educativos.

Si este martes la líder socialista María Jesús Montero hablaba de "vodevil" entre PP y Vox, José Ignacio García llamaba a dejar el "postureo". Adelante Andalucia exige "que se dejen de teatrito y drama". De "telenovela turca" hablaba la socialista María Márquez. "Aunque asistimos a muchos capítulos con tiras y aflojas, todo acabará con amor, abrazos y besos", ha ironizado la número dos del PSOE en Andalucía. Ha asegurado que PP y Vox tienen un pacto escrito desde hace tiempo tras los acuerdos el resto de regiones. "Aquí lo que pasa es que Juanma Moreno es el rey del postureo", ha sentenciado.

Vigilantes ante la 'prioridad nacional' de Vox

Adelante Andalucía anunciaba -como llevan insistiendo en los últimos días- una oposición "vigilante" con las políticas de la extrema derecha "desde las calles y, por supuesto, si hace falta también, desde los tribunales". En este sentido, afirmaban que serán un dique de contención frente a las políticas de la 'prioridad nacional' de Vox. "No vamos a permitir ningún ataque a los derechos humanos", ha indicado García. De hecho, este martes Adelante ya se comprometió con la asociación AMAMA a poner la crisis de los cribados del cáncer de mama en el epicentro de la legislatura. Este partido fue el que más creció en la reciente cita con las urnas al cuadriplicar su resultado pasando de dos a ocho diputados. De hecho, llegó a arrebatarle escaños al PP en provincias como Cádiz o Sevilla.

Para Antonio Maíllo, PP y Vox empiezan a ser "indistinguibles" porque, a su juicio, los de Juanma Moreno han abrazado el discurso de la extrema derecha. "Se han arrimado a un mismo marco contra la inmigración, así como de acoso y derribo al Gobierno de España". Ha dejado claro que Por Andalucía desarrollará una acción de oposición a "los recortes y el giro reaccionario" del futuro Gobierno andaluz. La coalición de izquierdas mantuvo el mismo resultado que en 2022: cinco diputados. En cambio, bajó hasta la última posición tras la subida de Adelante.