Jesús María García toma posesión como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental

El comisario principal Jesús María García ha tomado posesión este miércoles como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Desde este momento, García queda al frente de más de 7.600 agentes que prestan servicio en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. Sustituye así al comisario principal anterior, Andrés Garrido, que se jubiló el pasado mes de marzo.

La toma de posesión ha contado con la presencia del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo; el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano; y el director adjunto operativo, José Santafé.

Durante su intervención, Pedro Fernández ha querido destacar que la nueva responsabilidad asumida por Jesús María García está directamente vinculada a "la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía". También ha subrayado su amplia experiencia profesional y su compromiso con el servicio público.

Toma de posesión de Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental / Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno ha definido al nuevo jefe superior como "un claro ejemplo de vocación de servicio público", avalado por cerca de cuatro décadas de dedicación a la Policía Nacional y por una trayectoria marcada por "el esfuerzo, la profesionalidad y la asunción constante de responsabilidades cada vez más exigentes".

Quién es Jesús María García

Jesús María García fue nombrado en 2021 consejero de Interior en la Embajada de España en Alemania, con sede en Berlín, responsabilidad que desempeñó hasta 2025. Ese año asumió la jefatura de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En su carrera dentro del cuerpo, ascendió a inspector jefe en 2006, a comisario en 2012 y a comisario principal en 2020.

Fernández también ha puesto en valor las distinciones recibidas por García a lo largo de su trayectoria, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. El delegado se ha mostrado convencido de que su experiencia contribuirá a "fortalecer el excelente trabajo que desarrolla la Policía Nacional en Andalucía Occidental" y a afrontar con éxito los retos actuales y futuros en materia de seguridad.

El nuevo jefe superior asume el mando de "un equipo humano altamente cualificado", integrado por más de 7.600 hombres y mujeres de la Policía Nacional desplegados en Andalucía Occidental.

Seguridad, cooperación y lucha contra el narcotráfico

En su intervención, Pedro Fernández ha destacado además la labor de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Andalucía. El delegado ha expresado su "profundo orgullo" por los hombres y mujeres que integran esta institución y ha señalado que, detrás de los uniformes y de la organización policial, "hay personas que dedican su vida al servicio público y a la protección de los derechos y libertades de todos".

Fernández ha recordado que Andalucía mantiene unos índices de criminalidad por debajo de la media nacional. A su juicio, estos datos "hablan de eficacia, pero sobre todo del trabajo silencioso y constante de miles de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprometidos con la seguridad de la ciudadanía".

Toma de posesión de Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental / Delegación del Gobierno

Según ha señalado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suman en Andalucía cerca de 30.400 efectivos, lo que supone 3.300 más que en 2018 y un incremento del 12%.

El delegado del Gobierno también ha puesto en valor la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a otros organismos del Estado, en la lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Especial de Seguridad. Desde su entrada en vigor en 2018, este plan ha arrojado, según ha destacado, "espectaculares resultados", con más de 48.000 operaciones, 31.400 detenidos e investigados y más de 2.200 toneladas de droga incautada.

Como ejemplo de coordinación entre organismos estatales, Fernández ha mencionado además la Operación Paso del Estrecho, actualmente en marcha, en la que participan más de 31.500 profesionales y que cuenta con tecnología digital de última generación para garantizar el desarrollo de uno de los mayores movimientos migratorios entre Europa y África.

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Por último, el delegado del Gobierno ha agradecido al comisario principal Andrés Garrido la labor desarrollada al frente de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y ha deseado a Jesús María García "los mayores éxitos" en esta nueva etapa. Fernández se ha mostrado convencido de que ejercerá su liderazgo "con cercanía, firmeza, inteligencia y sentido institucional", situando siempre a la ciudadanía en el centro de su actuación.