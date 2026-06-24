Piscina todo el verano por solo 10 euros en Sevilla: el anuncio de un alcalde para garantizar el baño a todos los vecinos
Esta piscina municipal abre con un bono de temporada a precio simbólico y con horarios de mañana y tarde durante toda la semana
Con el calor a toda pastilla en la provincia de Sevilla, el municipio de Marinaleda abrió el pasado lunes 22 de junio sus piscinas municipales con una propuesta difícil de encontrar en otros pueblos: un bono de temporada por solo 10 euros. Así lo anunció el alcalde, Sergio Gómez Reyes, que ha defendido la medida como parte de una forma de entender los servicios públicos basada en la igualdad, la comunidad y el acceso de todos los vecinos al disfrute del verano.
Una vez abiertas, las instalaciones quedan disponibles para el baño y el descanso durante los próximos meses. El Ayuntamiento mantiene así una política de precios muy reducidos para que la piscina no sea un lujo, sino un servicio al alcance de cualquier familia del municipio. Además de dos piscinas, las instalaciones tienen una gran zona ajardinada y juegos de agua.
Un precio simbólico para todo el verano
El anuncio del alcalde incide especialmente en el carácter social de la medida. “Seguimos apostando por garantizar un servicio público a todas las personas de nuestro pueblo sin distinción”, ha señalado Gómez Reyes, que ha recordado que el bono de temporada cuesta 10 euros.
Desde el Consistorio defienden que esta apuesta responde a una “filosofía de vida tremendamente humanitaria”, en la que la vida en comunidad y la igualdad real siguen siendo pilares fundamentales. En la práctica, esa idea se traduce en una piscina municipal con un precio simbólico para que niños, jóvenes, mayores y familias puedan disfrutar del baño durante todo el verano sin que el coste sea una barrera.
Horarios de las piscinas municipales
Las piscinas municipales de Marinaleda abrirán de lunes a viernes en horario de 12.00 a 19.00 horas, mientras que los sábados y domingos ampliarán su apertura hasta las 20.00 horas. Con este calendario, el municipio da por inaugurada la temporada de baño y ofrece una alternativa cercana, económica y pública para hacer frente a las altas temperaturas. “¡Disfruten del baño!”, ha trasladado el Ayuntamiento en su anuncio oficial.
- La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
- La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
- Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas
- La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
- Los sindicatos andaluces no descartan movilizaciones ante el bloqueo del teletrabajo de los funcionarios: 'No llegará hasta la primavera de 2027
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- La negociación para la investidura en Andalucía se acelera: el presidente del Parlamento reúne a los grupos para evaluar los apoyos de Juanma Moreno
- Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo