Nueva incidencia en los trenes entre Madrid y Andalucía: retrasos por un robo de cables en Castilla-La Mancha
El robo de cables en Castilla-La Mancha interrumpe la conexión ferroviaria de alta velocidad y provoca demoras en los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo
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La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registra este miércoles retrasos por una incidencia ferroviaria causada por un robo de cables entre los municipios de Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha.
Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Asimismo, Adif ha detallado a esta agencia que estos retrasos puntuales se han empezado a producir sobre las 17,00 horas de la tarde, que ha afectado a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.
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