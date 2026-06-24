Nueva incidencia en los trenes entre Madrid y Andalucía: retrasos por un robo de cables en Castilla-La Mancha

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registra este miércoles retrasos por una incidencia ferroviaria causada por un robo de cables entre los municipios de Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Asimismo, Adif ha detallado a esta agencia que estos retrasos puntuales se han empezado a producir sobre las 17,00 horas de la tarde, que ha afectado a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.