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Nueva incidencia en los trenes entre Madrid y Andalucía: retrasos por un robo de cables en Castilla-La Mancha

El robo de cables en Castilla-La Mancha interrumpe la conexión ferroviaria de alta velocidad y provoca demoras en los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registra este miércoles retrasos por una incidencia ferroviaria causada por un robo de cables entre los municipios de Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

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Asimismo, Adif ha detallado a esta agencia que estos retrasos puntuales se han empezado a producir sobre las 17,00 horas de la tarde, que ha afectado a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.

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