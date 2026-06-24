Rubén del Campo (Aemet) avisa tras la ola de calor y da fechas: "Es posible que vuelvan a subir las temperaturas"

La primera ola de calor del verano empieza a dar señales de agotamiento en buena parte de España y también en Andalucía, aunque el alivio no será inmediato ni definitivo. Así lo ha explicado este miércoles Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha avanzado que el episodio “comenzará a remitir este miércoles”, si bien será “realmente el jueves cuando notemos un descenso térmico generalizado”.

El jueves, punto de inflexión

Según Del Campo, el descenso será especialmente acusado en el oeste y centro peninsular, lo que afectará de lleno a zonas como Sevilla y buena parte de Andalucía occidental. De hecho, tras los valores extremos registrados durante los últimos días, la capital andaluza podría quedarse este jueves en torno a los 29 grados, una caída muy notable respecto al pico de calor vivido durante la ola.

El portavoz de la Aemet ha recordado que el martes fue una jornada especialmente dura en Andalucía, con 45 grados en Montoro, en la provincia de Córdoba, y 44 grados en Andújar, en Jaén. Este miércoles, aunque el calor extremo se desplazará con más fuerza hacia el norte peninsular, todavía se podrán alcanzar los 39 grados en el valle del Guadalquivir.

“Es posible que vuelvan a subir las temperaturas”

La mejora, no obstante, no supondrá un cambio definitivo de tiempo. Del Campo ha advertido de que durante el fin de semana las temperaturas volverán a subir ligeramente en muchas zonas. En Andalucía, el domingo se superarán los 35 grados en buena parte de la comunidad, con valores de 36 a 38 grados en el valle del Guadalquivir.

La Aemet insiste en que esos registros serán ya más propios de la época del año y no tan extremos como los de los días previos. Aun así, el portavoz ha lanzado un aviso de cara a la próxima semana: “Es posible que vuelvan a subir las temperaturas”, con calor de nuevo intenso en zonas del nordeste, centro y sur peninsular, así como en Baleares.

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A la espera de una nueva subida

Ese posible repunte térmico todavía no está cerrado. El propio Del Campo ha pedido prudencia porque “esto todavía hay que confirmarlo porque aún falta y hay incertidumbre”. Por ahora, la fecha clave está en este jueves, cuando se dará por finalizado el episodio de ola de calor, aunque Andalucía seguirá instalada en un ambiente plenamente veraniego y pendiente de una nueva subida de los termómetros.