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Las 3 incógnitas que Vox y Juanma Moreno deben resolver antes del martes: reparto de consejerías, prioridad nacional y Mesa del Parlamento

En otras comunidades, además de un programa ideológico, los de Santiago Abascal han conseguido cargos en el gobierno o asientos en el Senado

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, junto al líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, junto al líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno. / María José López / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El PP ha establecido una fecha límite a su negociación con Vox. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se enfrentará el martes a la primera votación pese a que todavía no tiene un acuerdo cerrado con Vox. Si 48 horas después, el jueves 2 de julio no hay un acuerdo entre el PP y Vox, comenzará una cuenta atrás de dos meses en la que ambas formaciones tendrán que ponerse de acuerdo para poder superar una sesión de investidura.

Lo primero son las medidas. Lo han dicho PP y, sobre todo, Vox. Los de Santiago Abascal quieren que el programa del nuevo gobierno de Juanma Moreno incluya las principales líneas de acción que defiende la formación a nivel nacional. Prioridad nacional, lucha contra la "inmigración ilegal", apoyo al campo y reducción de los impuestos. Estas cuestiones son básicas para Vox y no aceptarán un no por resupuesta

La negociación no está siendo sencilla. A estos términos que Vox ha repetido como un mantra desde el comienzo de la campaña electoral como barrer el sector instrumental de la Junta, algo que los de Abascal ya pidieron en el acuerdo con Moreno en 2018 y el PP no lo ejecutó. Vox ha entregado un documento a los populares que las recogen todas, aunque algunas de ellas son consideradas como "ilegales" por miembros del PP.

El PP quiere gobernar en solitario

Aunque en Vox insisten en que los cargos y los nombres de quién "ejecute" las medidas que pacten con los populares son cuestiones secundarias a las políticas. Pese a esta premisa, en otras comunidades autónomas en las que han tenido que negociar un gobierno con el PP han obtenido puestos en los ejecutivos, la mesa de las cámaras autonómicas e incluso puestos en los senadores de designación autonómica.

Moreno defiende su voluntad de que en su gobierno no haya ningún miembro de Vox. Los populares defienden que tienen una "mayoría solvente" y que eso significa que "los andaluces quieren un gobierno de Moreno". Sin embargo, lo cierto es que al PP le faltan dos escaños para tener la mayoría absoluta y, en este ciclo electoral, Vox no ha dejado escapar la oportunidad de entrar en un gobierno autonómico.

En Aragón, Vox se ha hecho con las consejerías de Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Alimentación. En Extremadura los de Abascal dirigen las de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y en Castilla y León ,Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Otros cargos en cuestión

Aunque no lo dicen de forma oficial, en los últimos días, las declaraciones de los dirigentes de Vox en la comunidad autónoma se han centrado en realizar una denuncia de la gestión de la Consejería de Agricultura. Pese a que las asociaciones agrarias han rechazado esta posibilidad, el discurso de Gavira y los suyos han estado centradas en las exigencias de Europa o las expropiaciones, como un guiño al sector primario.

En las conversaciones también pueden entrar cargos en la Mesa. El PP ha repetido uno a uno los nombres de la legislatura anterior, aunque en la pasada Vox tenía un asiento con voto, lo que hace pensar que esta es una Mesa temporal. Este organismo tiene la protesta de aprobar los debates que se discuten en el Parlamento, y si Vox consigue uno más que el año pasado, le quita a los populares la mayoría absoluta.

Noticias relacionadas y más

En Vox repiten que sus exigencias serán las mismas que en otras comunidades. Esto hace pensar que sobre la mesa también podrían estar los nombres de los senadores por designación autonómica. Vox ha obtenido un senador tanto en Aragón como en Extremadura. En Andalucía, el PP tiene cinco y podría cederle uno a los de Abascal, que ya tienen una senadora escogida por el Parlamento.

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