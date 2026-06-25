Aemet anuncia de nuevo picos de 41 grados a la sombra en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitales

Tras este periodo de éxtasis meteorológico tras la ola de calor, con temperaturas agradables tanto de día como de noche, Aemet ha informado de una vuelta al calor este fin de semana, comenzando con un incremento el viernes y consolidándose sábado, domingo y lunes, aunque sin que se llegue a calificar como ola de calor. Es probable, todavía por confirmar, que se produzcan avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en Córdoba, en el entorno de los 40 grados de máxima a la sombra; o Granada, Jaén y Sevilla en el entorno de los 38-39 grados.

El incremento será paulatino hasta la semana que viene

Según informa Aemet en su página web, el incremento de temperaturas se notará ya el viernes y será paulatino hasta principios de la semana próxima. En las capitales de provincia de Andalucía, la subida será especialmente acusada en el interior. Córdoba pasará de los 36 grados previstos el viernes a 37 el sábado, 40 el domingo y 41 el lunes, el valor más alto entre las capitales andaluzas. Sevilla seguirá una evolución similar, con 33 grados el viernes, 36 el sábado, 38 el domingo y 39 el lunes, mientras que Granada alcanzará los 39 grados el domingo y se quedará en 38 el lunes. Jaén también entrará de lleno en el episodio cálido, con 34 grados el viernes, 36 el sábado y 38 tanto el domingo como el lunes. En Huelva, el ascenso será más tardío pero notable: de 29 grados el viernes a 32 el sábado, 36 el domingo y 35 el lunes.

En el litoral, el calor será más contenido, aunque también se notará el repunte. Cádiz se mantendrá en valores más suaves, con máximas de 25 grados el viernes, 26 el sábado, 28 el domingo y 29 el lunes; Almería oscilará entre los 30 y los 32 grados; y Málaga, tras los 33 grados del viernes, quedará en torno a 31 grados durante el fin de semana y el lunes. El cambio se apreciará también en las temperaturas mínimas, con noches cada vez más cálidas: Jaén llegará a los 26 grados de mínima el lunes, Sevilla y Málaga a 23, Granada a 23, Cádiz a 23, Almería a 23, Huelva a 22 y Córdoba a 21.

Tiempo estable y calor en aumento hasta el lunes

En conjunto, el tiempo se mantendrá estable en Andalucía hasta el lunes, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y un ambiente cada vez más caluroso. El viernes arrancará todavía con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana en el tercio occidental, pero con tendencia a la apertura de claros y con máximas en ascenso sobre todo en la vertiente atlántica. El viento será flojo de componente oeste en el interior y algo más intenso en el litoral, con poniente fuerte en el Estrecho.

Durante el fin de semana continuará el predominio del sol, aunque con nubosidad de evolución por las tardes en las sierras del interior oriental, donde no se descartan tormentas o chubascos ocasionales. El domingo será una jornada claramente más calurosa, con temperaturas en ascenso generalizado y algunos intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. El lunes se mantendrá el ambiente estable, con nubes altas y posibles chubascos aislados en las sierras orientales; las mínimas subirán y las máximas seguirán altas en la vertiente atlántica, mientras que tenderán a bajar en la mediterránea. En el Estrecho, el viento rolará a levante moderado.