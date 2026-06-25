BMX, skate y patinete para vecinos de Cártama: así será el nuevo circuito deportivo que llegará en seis meses

Cártama contará próximamente con un nuevo espacio pensado para el deporte, la convivencia y el disfrute de personas de todas las edades. La constructora Fonsán será la encargada de ejecutar el nuevo Circuito de Pumptrack y Surfskate, una infraestructura que ampliará la oferta de ocio saludable del municipio y que contribuirá a seguir creando entornos más dinámicos, accesibles y conectados con las necesidades de la ciudadanía.

¿Dónde se construirá el circuito y cuánto costará?

Promovido por el Ayuntamiento de Cártama y diseñado por el arquitecto Francisco Segura Valverde, el proyecto se ubicará en la Estación de Cártama, en una parcela delimitada por las calles Coral, Verdi y la avenida Francisco Gómez Cañete. La actuación contará con una inversión de adjudicación de más de 200.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El nuevo circuito ocupará una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados dentro de una parcela de 2.225,25 metros cuadrados y estará concebido para que niños, jóvenes y adultos puedan practicar disciplinas como BMX, skate, bicicletas, patinaje o patinete en un entorno seguro, accesible y adaptado a distintos niveles de experiencia.

Para Fonsán, esta nueva obra representa mucho más que la construcción de una instalación deportiva. Supone seguir contribuyendo al desarrollo de un municipio con el que la compañía mantiene una estrecha relación gracias a otros proyectos estratégicos que actualmente desarrolla en la localidad, como la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima o la ejecución del nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Cártama.

Para el Ayuntamiento de Cártama, “esta actuación supone un paso más en nuestra apuesta por la mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas del municipio. Se trata de un proyecto que permitirá poner en valor un solar que actualmente se encuentra en desuso, transformándolo en un espacio útil para los/las vecinos y vecinas, en una zona estratégica por su proximidad al pabellón deportivo y a importantes áreas verdes y de esparcimiento”.

¿Qué obstáculos y recorridos incluirá la pista?

La instalación contará con dos niveles de dificultad diferenciados: un recorrido básico, con once obstáculos de baja dificultad e inclinaciones suaves, y una ruta alternativa de nivel medio-avanzado, de 56,44 metros de longitud, que incorporará siete obstáculos con mayores exigencias técnicas.

Entre los elementos del circuito se incluirán rollers, saltos tipo meseta, bolas simples, dobles y triples, así como step-ups y step-downs, ofreciendo una experiencia dinámica y atractiva tanto para usuarios habituales como para quienes se inicien en estas disciplinas.

El diseño permitirá la práctica de diferentes disciplinas urbanas, como BMX, skate, rollers o scooters, ofreciendo recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia. Además, se integrará en un entorno con zonas verdes, espacios de descanso e iluminación, favoreciendo un uso cómodo y seguro durante todo el año. Carlos Durán. — Encargado General de Grupo Fonsán.

"La ejecución de este circuito de Pumptrack y Surfskate supone una gran oportunidad para seguir colaborando con el desarrollo de Cártama a través de una infraestructura pensada para el deporte, la convivencia y el disfrute de todas las edades, comparte Carlos Durán, encargado general de Grupo Fonsán.

Un entorno accesible, sostenible y pensado para la convivencia

En línea con el compromiso de Fonsán con la innovación y la sostenibilidad, el proyecto incorporará materiales reciclados tanto en la base del circuito como en diferentes elementos constructivos, garantizando que al menos el 5 % del coste de los materiales empleados proceda de fuentes recicladas.

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Con esta nueva actuación, la constructora sevillana reafirma su compromiso con la construcción de infraestructuras que transforman los municipios y generan nuevas oportunidades de encuentro, deporte y convivencia para la ciudadanía. Porque construir es, también, contribuir a crear lugares donde las personas puedan compartir, disfrutar y crecer juntas.