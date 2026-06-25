Andalucía manda un contigente de bomberos a Venezuela tras la catástrofe del terremoto: "Las primeras 72 horas son las más importantes"

Un devastador doble terremoto ha sacudido con fuerza a Venezuela este pasado miércoles. Según cifras oficiales, al menos 164 personas han muerto y un millar han resultado heridas. Toda una catástrofe para la que se han movilizado tres bomberos de Huelva capital junto a una perra especializada en tareas de búsqueda, que viajan este viernes a primera hora al país sudamericano "para colaborar en las labores de rescate", tal como ha apuntado el Ayuntamiento de la capital onubense. Asimismo, desde la Diputación de Córdoba acudirán otros tres efectivos: "dos rescatistas y un guía canino".

"Un contingente de bomberos de Huelva sale hoy como voluntario para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela. El dispositivo está integrado por 13 efectivos de España, entre ellos tres bomberos de la capital onubense, junto a una perra especializada en tareas de búsqueda", ha detallado el Consistorio onubense. "Nuestro reconocimiento a estos profesionales por su compromiso, solidaridad y vocación de servicio en una misión de ayuda internacional".

Desde la Diputación de Córdoba también han marchado a participar de este mismo contigente otros tres efectivos más: un guía canino con perra y dos rescatistas. Estos profesionales forman parte de ese equipo compuesto por 13 personas "que partirán desde Madrid a Bogotá este viernes para llegar al epicentro por vía terrestre", según han informado desde esta administración provincial.

En principio, ningún miembro de la unidad de rescate de los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla va a participar del contigente organizado por la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF). "A no ser que lo soliciten, no van a viajar hasta allí", informan fuentes municipales.

"Las primeras horas son las más importantes"

"Desde que se recibieron las noticias del terremoto, en Bomberos Unidos Sin Fronteras empezamos a diseñar un contigente de diferentes delegaciones: Madrid, Córdoba y Huelva", ha detallado Antonio Nogales, presidente de BUSF, la ONG que ha organizado el grupo. "El equipo estaría compuesto por equipos caninos de localización, personal de desescombro y saneamiento, dos toneladas de material y personal y material sanitario".

"Las primeras 72 horas son las más importantes, y ahora mismo lo que necesitan allí son equipos de rescate. Nuestro contigente intenta ser eso, un poco polivalente para afrontar todas las fases que nos vamos a encontrar allí", ha explicado Nogales a Europa Press. "Lo más relevante es saber dónde están esas personas con vida y poder así rescatarlas", ha apuntado el presidente de esta organización.