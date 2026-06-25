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Juanma Moreno y la ministra abren un paréntesis en Palmas Altas en su choque por el plan de vivienda: "Tenemos que arrimar el hombro todos"

La Junta de Andlaucía presenta un requerimiento contra el plan estatal de vivienda que busca la protección permanente de las VPO

Recibimiento del presidente de la Junta en el Residencial Puerta Jerez.

Recibimiento del presidente de la Junta en el Residencial Puerta Jerez.

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Trabajar unidos. Este ha sido el mensaje que el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pese alas discrepancias entre ambos en los últimos días. Moreno y Rodríguez chocan de forma constante en el desarrollo de las políticas de vivienda, pero han abierto un paréntesis este jueves para entregar viviendas protegidas en Palmas Altas.

El encuentro entre ambos se ha producido en pleno conflicto de competencias entre la Junta y el Ministerio. Este mismo martes, el Consejo de Gobierno aprobó iniciar los procedimientos para llevar el plan estatal de vivienda a los tribunales. En la Junta discrepan principalmente en la protección permanente de las VPO, el reparto de la financiación y la excesiva concreción de las líneas así como sus exigencias en materia de difusión.

"Esto se trata de que arrimemos el hombro todos, cada uno sus recursos y posibilidades", ha defendido el presidente de la Junta en su intervención antes los nuevos inquilinos de estas viviendas, incapaces de esconder sus sonrisas al recibir las llaves de los pisos. Fuentes populares defienden que esta situación se produce dentro del funcionamiento normal de las administraciones, nada más allá.

"Acuerdo y colaboración"

El principal campo de batalla es la protección permanente de las VPO, para que no se pudieran desclasificar y vender en el mercado público, un conflicto que la Junta ya consiguió frenar tras recurrirlo al Constitucional. De esta forma, mantuvo vigentes los plazos de descalificación previsto en su plan Vive: periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el Gobierno anunció que volvería a intentarlo.

"La fórmula es la del acuerdo y la colaboración", ha asegurado la ministra. La dirigente socialista ha recordado que la vivienda es un derecho "concebido en nuestro país" y ha asegurado que los nuevos inquilinos, no solo reciben una vivienda, sino que reciben "un derecho". "Reivindico esta como la política útil que transforma y mejora la vida de la gente", ha asegurado Rodríguez para defender que eso es a lo que se tienen que "dedicar" los políticos.

El presidente de la Junta de Andalucía, que ha reconocido su alegría por poder entregar estas nuevas viviendas, ha insistido, entre los asentimientos de la ministra en el público, en que "hay que avanzar juntos, sin importar la orientación política de cada uno". "Lo tenemos que hacer con los ojos tapados, sin pensar en quienes tenemos delante", ha insistido para defender la "máxima cooperación y colaboración".

Rodríguez defiende el plan estatal de vivienda

Rodríguez ha defendido que es en Andalucía donde el Gobierno Pedro Sánchez "más esfuerzo está haciendo" en materia de vivienda. En concreto, la dirigente socialista ha explicado que su cartera ha invertido 1.600 millones en "rehabilitar y construir" viviendas. Además, pese a las reticencias del Gobierno andaluz, la ministra ha subrayado la importancia del nuevo plan estatal de vivienda: "Espero que sirva para construir más vivienda".

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El presidente, la ministra y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han sido los encargados de realizar una nueva entrega de llaves de Emvisesa. Esta promoción ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros que ha permitido la construcción de 137 viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones. Además, los pisos, de alquiler social, cuentan con garaje, trastero y zonas comunes, que incluyen una piscina.

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