La Junta de Andalucía activa su estratategia ante el terremoto de Venezuela: envío de recursos y especialistas y seguimiento de migrantes y turistas

La tragedia de Venezuela provocada por dos terremotos de gran intensidad ha provocado una respuesta inmediata de la comunidad internacional con envíos de recursos y ayudas de emergencia así como de personal especializado en labores de rescate. En este escenario, la Junta de Andalucía ha convocado una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión Interdepartamental de Ayuda Humanitaria para coordinar toda la respuesta autonómica.

En primer lugar, la Junta de Andalucía está recabando información de los 4.400 residentes en Venezuela así como aquellos turistas que se encontraran desplazados al país latinoamericano. Desde la secretaria de Acción Exterior se está realizando un seguimiento de cada uno de ellos a la espera de constatar si alguno está entre los posibles desaparecidos. De momento, 68 españoles no han sido localizados según los datos difundidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores aunque el Gobierno autonómico no tiene información sobre si hay o no algún andaluz entre ellos.

Junto a esto, la Junta de Andalucía ha realizado una evaluación de los recursos disponibles en la comunidad autónoma para ayudar a los afectados por los terremotos y ha iniciado una vía de coordinación y diálogo con la comunidad venezolana para coordinar la recopilación y envío de ayudas.

Puesta a disposición de recursos y envío de especialistas

"Andalucía ha demostrado siempre que sabe responder cuando una tragedia golpea a cualquier parte del mundo. Con esta Comisión damos un paso más: transformamos esa solidaridad en una capacidad permanente de organización y coordinación para que nuestra ayuda llegue antes, mejor y con todas las garantías", explica en una nota de prensa el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha anunciado que el Gobierno autonómico ya ha puesto a disposición del Centro de Emergencias todos los medios y recursos disponibles.

De momento, Antonio Miranda, agente del Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA Grea) y especialista en adiestramiento y búsqueda con perros de rescate, se incorporará al dispositivo internacional de ayuda junto al equipo de SAMU, entidad con la que la Agencia de Emergencias mantiene un convenio de colaboración para actuaciones de emergencia tanto formativas como de ayuda humanitaria. También se unen al contingente los pilotos de drones de EMA Grea, Antonio Díaz García y Víctor Sánchez.

La Comisión Interdepartamental ha tomado también conocimiento de los distintos ofrecimientos de colaboración trasladados desde Andalucía para contribuir a una eventual respuesta humanitaria internacional. Entre ellos destacan la disponibilidad de efectivos y capacidades de varios servicios de bomberos andaluces, el apoyo técnico del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE-CACOA) del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y el ofrecimiento de medios especializados de radiocomunicaciones por parte de Global Radio System. En este mismo sentido, se ha puesto en conocimiento de la Comisión el ofrecimiento de los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento de Granada, Loja y Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y Huelva.