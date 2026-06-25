La Junta de Andalucía y los empresarios exige inversión para evitar más fallos en la alta velocidad ante un verano con previsiones récord: "No podemos normalizar el caos"

Los tres incidentes seguidos en la red de alta velocidad entre Sevilla y Madrid han elevado la preocupación y la tensión en torno al funcionamiento del sistema ferroviario a las puertas de la temporada turística más alta en Andalucía. La Cámara de Comercio y Gaesco ya pidieron responsabilidades el pasado miércoles y ahora han sido la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Sevilla, quienes han vuelto a elevar el tono y a exigir responsabilidades e inversiones al Gobierno central para evitar que se normalice "el caos y el despropósito".

"Esto afecta al turismo. Hacen que la experiencia sea peor", explica el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien ha desvinculado estas críticas de una confrontación política: "No estamos hablando de un enfrentamiento político o táctico contra el Gobierno de España". "Lo que queremos es que la alta velocidad vuelva a ser alta velocidad, como lo era hace diez años. Lo que no se puede, obviamente, es echar balones fuera cuando en un elemento tan importante como es la conectividad no hay inversiones para mantenerla", explicó titular del departamento, quien recordó que ha solicitado en repetidas ocasiones reuniones con el Ministerio.

Desde la Confederación Empresarial de Sevilla han advertido además de las "graves consecuencias por el elevado número de cancelaciones, pérdidas de facturación y creciente incertidumbre". La "Resulta fundamental garantizar un mantenimiento adecuado de toda la red ferroviaria y viaria para preservar su seguridad y funcionalidad. Esta situación solo puede empeorar si no se produce un cambio radical en las políticas de Estado", han concluido desde la CES.

Previsiones récord

Los problemas en la red ferroviaria, en cualquier caso, no tienen su reflejo de momento en las previsiones del verano de la Junta de Andalucía que aspira a batir un nuevo récord de visitas, gasto turístico y de empleo generado en el sector durante los meses estivales.

Según los datos difundidos por la Consejería de Turismo, Andalucía aspira a sumar 14,2 millones de turistas entre los meses de julio y septiembre, lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El turismo nacional volverá a soportar la mayor parte del peso de estos datos con 9,7 millones de viajeros de otras comunidades lo que supone un aumento del 1, 7%.

En cuanto al turismo extranjero, Andalucía sigue en tendencia de crecimiento aprovechando además los efectos de la incertidumbre internacional que consolidan a la comunidad autónoma como un "destino refugio". La previsión es que puedan aumentar un 4,5%. Está previsto además que aumenten su estancia en Andalucía.

Dentro de este crecimiento destaca la situación de Sevilla con una previsión de crecimiento del turismo del 7,4% avanzando en el objetivo de la provincia de lograr la desestacionalización del turismo y captar viajeros en temporadas tradicionalmente más bajas para las zonas no costeras como es el verano. Le siguen Málaga con un aumento del 3,5% y Granada con un 3,3%.