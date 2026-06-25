Metros cuadrados por diputados: así queda el nuevo reparto de espacios del Parlamento de Andalucía tras las elecciones

Todavía no han empezado los plenos, pero los partidos andaluces ya se disputan su primera batalla. Entre las principales cuestiones a resolver antes de que comience a funcionar a pleno rendimiento el Parlamento de Andalucía está el reparto de metros y euros entre los grupos. Ante un nuevo hemiciclo, en el que hay formaciones que crecen y formaciones que reducen sus escaños, hay un nuevo reparto, impuesto por la mayoría absoluta del PP en la Mesa, con el que no todos los grupos están de acuerdo.

Tras las elecciones, los grupos políticos tienen que alcanzar un acuerdo para poder repartirse los 2.337,62 metros cuadrados disponibles y los 12.968.179 euros, pero el criterio cambia tras cada elección. A diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, en esta ocasión los grupos han solicitado un reparto proporcional al número de escaños. Los grupos con más escaños se quedan con los sitios más cotizados y los más pequeños, los menos.

"Hay una propuesta de acuerdo sobre la mesa que haría que el grupo parlamentario Por Andalucía fuera el peor tratado de la historia de la autonomía de Andalucía", ha sentenciado el líder de la coalición, Antonio Maíllo, tras reunirse con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. De hecho, el líder nacional de Izquierda Unida ha pedido "amparo" al dirigente popular "para que garantice la dignidad en el trabajo parlamentario".

Por Andalucía denuncia la situación

En cuanto al espacio, los cambios responden a la cantidad de diputados que tiene cada grupo. En algunos casos conllevará incluso obras menores en el edificio. De esta forma, el PSOE y Por Andalucía han reducido su número de despachos, mientras que Adelante Andalucía y el PP han crecido y Vox se ha mantenido.

Estos cambios han hecho que, mientras que Vox se ha quedado donde estaba, el PP gane espacio a favor del PSOE, que le ha quitado algunas de sus dependencias a Por Andalucía, los últimos en elegir y los que más han visto reducido sus metros. Por su parte, Adelante se ha mudado a unos despachos que hasta ahora pertenecían al grupo socialista, además de algunos espacios que utilizaban durante la anterior legislatura.

Esta propuesta de reparto ha nacido del PP y, según ha denunciado Maíllo, ha sido respaldada por Vox y Adelante Andalucía. Fuentes de la formación andalucista consultadas por El Correo de Andalucía aseguran que la formación estaría dispuesta a aprobar una cantidad mínima para el reparto siempre que esta se incluya en el Reglamento del Parlamento y no esté vinculada a la negociación en cada legislatura.

Otro cantar son los recursos económicos, que permiten que los grupos puedan pagar las nóminas de sus asesores. Según han explicado fuentes de la formación a El Correo de Andalucía, esta es "la primera vez en la historia" que se trabaje con un reparto de dinero por este criterio. Así, en Por Andalucía denuncian que no se ha tenido en cuenta "que siempre te hace falta un mínimo de personal para poder funcionar". "No estamos de acuerdo", han insistido desde la coalición, que esperan que Aguirre intervenga.

Denuncias en la Junta de Portavoces

Por Andalucía no ha sido el único grupo que ha denunciado el nuevo reparto que se ha propuesto y que, contra lo que algunos grupos pensaban, no ha llegado de la Mesa a la Junta de Portavoces para su aprobación. Ha sido la portavoz adjunta del POSE-A, María Márquez, quien ha puesto sobre la mesa la ausencia de un acuerdo para los diputados puedan trabajar desde el comienzo de la legislatura.

"Cuando tiene 28 diputados tiene X metros y el que tiene 53, tiene X, no pueden pretender tener el mismo número de metros que el que ha tenido 53", ha explicado el portavoz de los populares, Toni Martín ante las quejas de la diputada socialista. El dirigente popular ha insistido en el "respeto a la proporcionalidad" y ha lamentado que sus adversarios políticos "no estén de acuerdo, porque es incontestable".